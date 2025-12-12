Edmundo González hace anuncio tras reunirse con María Corina Machado: “Planificación intensa”

A través de su cuenta en la red social X, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, anunció que se reunió durante las últimas horas de este viernes, 12 de diciembre, con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

De acuerdo con González, el encuentro con Machado tuvo como objetivo reafirmar que están coordinados en los retos que tienen frente al régimen de Nicolás Maduro.

“Hoy me he reunido con María Corina (@MariaCorinaYA) en una jornada de trabajo y planificación intensa. Estamos plenamente coordinados para los retos por venir. Es fácil trabajar en la reafirmación del objetivo común: la libertad de nuestro país”, escribió González en su cuenta en X.