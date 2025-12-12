María Corina Machado habla sobre la situación en Venezuela con medios internacionales: “Maduro va a salir con o sin negociación”

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el país atraviesa un momento de cambios acelerados y descartó que exista un escenario de estancamiento político. Según afirmó, la presión internacional y las dinámicas internas de la sociedad venezolana están impulsando un proceso que, a su juicio, avanza “cada día que pasa”.

Machado reiteró que tanto ella como el presidente electo según la oposición, Edmundo González Urrutia, han mantenido desde el 28 de julio una oferta clara: una transición negociada que reconozca la voluntad popular expresada en las elecciones.

“Esta no es una negociación para favorecer al régimen, es una negociación para hacer valer la soberanía popular”, subrayó la Nobel de Paz.

Insistió en que el gobierno de Nicolás Maduro aún tiene la posibilidad de acogerse a esa ruta negociada, aunque advirtió que su salida del poder no depende exclusivamente de ese mecanismo.

“Maduro va a salir, con negociación o sin ella. Preferiríamos que fuera a través de un acuerdo, y sería lo más conveniente también para él”, afirmó.

Machado señaló que todavía está por verse si Maduro “decide” avanzar hacia una negociación o si las condiciones internas de su propio entorno se lo permiten, pero recalcó que la transición es inevitable.

La odisea de María Corina

Machado llegó el jueves de madrugada a Noruega, después de que se hubiese especulado mucho sobre su salida de Venezuela. Sin embargo, la líder opositora aseguró que temió por su vida para salir de su país, en un rocambolesco viaje por cielo, mar y tierra, según medios estadounidenses, para llegar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, dijo en una rueda de prensa con un grupo de medios en español en Oslo.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda en el Grand Hotel en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. | Foto: AP

Además, la lideresa confirmó que recibió ayuda del gobierno de los Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vivía en la clandestinidad desde 2024.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado, respondiendo a una pregunta de AFP en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo.

Siguen las tensiones

Las declaraciones de Machado concuerdan con las anteriores amenazas hechas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que pronto se darían los ataques por tierra en Venezuela.

Washington hace años que acusa a Venezuela de ser un Estado en manos de narcotraficantes. Además de las acusaciones formales contra Maduro en un tribunal de Nueva York, dos de sus sobrinos fueron detenidos en Haití en 2016, acusados de narcotráfico.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe | Foto: AP / Adobe Stock

Franqui Francisco Flores de Freitas y su primo Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados en 2017 en Nueva York, y liberados posteriormente por el presidente demócrata Joe Biden, a cambio de siete presos estadounidenses en Venezuela.

El Departamento del Tesoro retomó ahora el caso y anunció nuevas sanciones en su contra; así como contra otro sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, y seis navieras que transportan crudo venezolano.

Desde septiembre, Washington desplegó una considerable fuerza de ataque y disuasión en la zona, con el mayor portaviones del mundo, decenas de cazas y miles de marines.