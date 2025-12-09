María Corina Machado sería proclamada vicepresidenta de Venezuela por Edmundo González tras recibir el Nobel, según José Obdulio Gaviria

Mientras crece la expectativa en Oslo por conocer la suerte de la líder opositora María Corina Machado, quien recibirá oficialmente el Premio Nobel de Paz este miércoles, 10 de diciembre, José Obdulio Gaviria, uno de los fundadores del Centro Democrático, fue más allá y anunció que ella estará en Noruega y será nombrada como vicepresidenta de Venezuela por parte del presidente electo Edmundo González.

“Acabo de hablar con un amigo muy cercano al comando de Vente Venezuela en Oslo. Me pidió máxima discreción con su nombre, pero me autorizó a compartir lo siguiente. Son datos de primera mano y son estremecedores”, anunció.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia. | Foto: Colprensa

La fuente de Gaviria, según contó: “Se encuentra en Oslo por expresa solicitud de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ya están en la capital noruega el presidente constitucional Edmundo González y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, encabezados por el magistrado presidente Antonio José Marval”.

Gaviria dijo que María Corina Machado, premio nobel de la paz 2025, ya está en Oslo concentrada en el discurso de aceptación que compartirá próximamente con sus compatriotas en una manifestación masiva en Caracas.

“Buena parte de los diputados de la Asamblea Nacional legítima elegida en 2015 también han llegado a Oslo en los últimos días. Tras la entrega del Nobel, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional en el exilio procederán a la posesión formal de Edmundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela” precisó.

Inmediatamente después, “el presidente González Urrutia nombrará a María Corina Machado, vicepresidenta de la República y, conjuntamente, anunciarán el gabinete que los acompañará desde su regreso a Caracas en las próximas semanas”.

De acuerdo con Gaviria, el primer mensaje del presidente González Urrutia será dirigido al Gobierno y a la Justicia de los Estados Unidos, “apremiando el cumplimiento de las leyes internacionales para que caiga todo el peso de la justicia sobre el Cartel de los Soles y se termine de una vez la presencia de sus cabecillas en suelo venezolano. ¡Dios salve a Venezuela! ¡Viva la libertad! ¡Viva el presidente Edmundo González Urrutia! ¡Viva María Corina Machado!“, escribió en sus redes sociales.

La conferencia de prensa prevista para este martes 9 de diciembre en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo", declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

La periodista Salud Hernández-Mora, quien se encuentra en el Grand Hotel de Oslo, confirmó la noticia a SEMANA. “Hoy tampoco vamos a ver a María Corina Machado porque la rueda de prensa que siempre se celebra un día antes de un galardón tan prestigioso, la han cancelado definitivamente”, aseguró.

Salud Hernández-Mora confirma la cancelación de la rueda de prensa de María Corina Machado. | Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

Hernández-Mora habló con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, que se encuentra en el mismo hotel.