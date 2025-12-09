La conferencia de prensa prevista para este martes 9 de diciembre en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

La periodista Salud Hernández-Mora, quien se encuentra en el Grand Hotel de Oslo, confirmó la noticia. “Hoy tampoco vamos a ver a María Corina Machado porque la rueda de prensa que siempre se celebra un día antes de un galardón tan prestigioso, la han cancelado definitivamente”, aseguró.

“Esperamos que mañana llegue. Todo sigue sumido en el más absoluto sigilo”, agregó la periodista.

Lo que dijo Antonio Ledezma

Hernández-Mora habló con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, que se encuentra en el mismo hotel.

“Estamos mucho más cerca que ayer; yo no le voy a decir si va a ser hoy o mañana, pero estamos muchísimo más próximos a la meta por la que viene luchando el pueblo de Venezuela. Vale la pena resaltar esta frase porque es una forma de salir al paso a los que quieren, de manera irresponsable, maliciosa, querer hacer ver que es que los venezolanos estamos cruzados de brazos esperando que otros resuelvan el drama nuestro. No, los venezolanos vienen entregando su vida, su alma, su corazón, más de 26 años resistiendo. Somos una referencia por la capacidad de lucha”, dijo.

Previamente, el Instituto Nobel de Oslo dijo que la rueda de prensa, que estaba prevista para las 12 p. m. hora local, había sido pospuesta.

“Informaremos a los medios acreditados sobre la nueva hora con un mínimo de dos horas de adelanto. Trabajamos con la premisa de que la laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, estará presente en la rueda de prensa”, decía el comunicado en ese momento.

Por el momento, no hay detalles sobre si Machado ya llegó a Noruega, algo que sí ha hecho el opositor venezolano Edmundo González, presidente electo de Venezuela al no reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro y denunciar un fraude.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, indicó el sábado pasado, en declaraciones a Europa Press, que había sido la propia Machado quien aseguró que estaría presente en Oslo para recoger el galardón pese al riesgo de que no pueda regresar a Venezuela.

Vea a Salud Hernández-Mora desde Oslo

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

El jurado determinó que Machado, a la que definió como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”, se ha visto “obligada a vivir escondida” y permanece dentro de Venezuela, “una decisión que ha inspirado a millones”.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el fin de semana que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio este miércoles, su paradero permanece bajo total reserva.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del dictador Nicolás Maduro para su tercer mandato.

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha dicho en varias oportunidades que Machado se encuentra hace meses fuera del país.

Su entorno mantiene completo hermetismo. Su familia en Oslo asegura que desconoce su ubicación y desde el lunes circulan múltiples versiones sobre su posible llegada para recibir el Nobel, dotado con una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.