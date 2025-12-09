Primeras imágenes de Edmundo González llegando a Oslo: crece la expectativa por presencia de María Corina Machado

En medio de la expectativa por la llegada de la líder opositora María Corina Machado a Noruega, para recibir el Premio Nobel de Paz otorgado por su lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro, el opositor venezolano, ahora presidente del país suramericano, Edmundo González, llegó a Oslo.

“El presidente Edmundo González Urrutia aterrizó en Oslo a las 14:10 horas del día de hoy, 9 de diciembre”, dijeron fuentes a Europa Press.

Se espera, por tanto, que González esté presente en los actos de entrega del Nobel de la Paz a Machado, en los que participarán también los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y Panamá.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLEGA A OSLO



El presidente electo Edmundo González ya se encuentra en Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia donde recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025. pic.twitter.com/SihY6un8Kj — John P. Acquaviva (@JPAFS) December 9, 2025

Según videos publicados en redes sociales, González fue aplaudido mientras abordaba el avión que lo llevaría a Oslo. En el video se le puede ver acompañado de su esposa, Mercedes López.

“Dios lo bendiga, presidente”, dijeron algunos pasajeros del avión que llevó a González a Noruega para acompañar a su compañera María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad al ser perseguida por el régimen.

La conferencia de prensa prevista este martes por la líder opositora desde el Instituto Nobel de Oslo, en la víspera de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue aplazada, sin que por ahora haya una hora confirmada para su celebración, después de que se afirmara que la opositora viajaría desde Venezuela para recoger el galardón.

🇻🇪🇳🇴 Edmundo González Urrutia viaja a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, que será entregado a María Corina Machado este 10 de diciembre. https://t.co/Y82wuqyc1m pic.twitter.com/bj7OX37ngb — VPItv (@VPITV) December 9, 2025

El Instituto Nobel de Oslo informó que la reunión con periodistas “ha sido pospuesta”.

“Informaremos a los medios acreditados sobre la nueva hora con un mínimo de dos horas de adelanto. Trabajamos con la premisa de que la laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, estará presente en la rueda de prensa”.

Por su parte, Clara Machado, hermana de la opositora, dijo en declaraciones a la emisora Blu Radio que la nobel de la Paz “está intentando llegar a Oslo, que es su deseo”, si bien ha reconocido que en estos momentos “no se sabe realmente” cuándo lo hará, citando motivos de seguridad para no dar detalles sobre su ruta.

“Lo que te puedo decir es justamente eso, que su deseo es estar acá y que está haciendo todo lo posible por llegar”, manifestó, sin confirmar si salió ya de Venezuela. “Tengo la fe y la esperanza de que va a estar acá”, reafirmó.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, indicó el pasado sábado en declaraciones a Europa Press que fue la propia Machado quien comunicó que estará presente en Oslo para recoger el galardón, pese al riesgo que existe de que la opositora no pueda entrar de nuevo en Venezuela.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando una salida de Maduro del poder. | Foto: Colprensa