Gobierno Trump estudia el plan de María Corina Machado ante la eventual salida de Nicolás Maduro

Todavía hay mucho hermetismo por lo que pueda pasar en los próximos días en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro. Desde hace varias semanas se dice que el gobierno de Donald Trump quiere sacar a la dictadura y cada vez sale más información que apunta en esta dirección.

The Washington Post, uno de los medios más prestigiosos del país norteamericano, reveló en las últimas horas que la administración Trump está revisando los planes que tiene María Carina Machado en caso de que se dé una eventual salida de Maduro y sus cómplices.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

Entre otras cosas, la líder opositora y su equipo proponen crear fuerzas para intentar estabilizar Venezuela en las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras el derrocamiento de la dictadura.

El diario sostuvo que Machado no compartió el plan completo con el gobierno Trump por razones de seguridad, aunque algunos funcionarios admitieron que están sorprendidos por lo que vieron.

“Tienen una mayor preparación de lo que se creía”, dijo una fuente.

Otro de los aspectos llamativos de este plan es lo que tiene que ver con el ejército venezolano, que hoy le sirve a la dictadura. Machado y su equipo analizaron detalladamente la situación que se vive en las fuerzas militares y llegaron a una conclusión:

Solo se necesita una limpieza “limitada”, pues cerca del 20 % de los oficiales sí están del lado de Maduro y no cambiarán de posición, mientras que el resto no están de acuerdo con el régimen o son apolíticos.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. | Foto: AFP

Esto se suma a lo que ha pasado en los últimos días y que ha generado mucha tensión entre el gobierno venezolano y el estadounidense.

Donald Trump, muy fiel a su estilo, ha mantenido un despliegue militar importante en el Caribe en medio de la lucha que hay con el narcotráfico. Se habla de que son más de 80 muertos y varias embarcaciones con drogas las destruidas.

Además, recientemente se confirmó que Maduro mantuvo una llamada con el inquilino de la Casa Blanca y en la conversación se hizo referencia a su posible salida del poder en Venezuela.

Entre otras cosas, se ha dicho que el dictador exigió 200 millones de dólares de su riqueza privada, amnistía para sus funcionarios y refugio en un país amigo.

Incluso, no se ha descartado que se pueda estar trabajando en un acuerdo secreto para lograr que Venezuela vuelva a ser libre, aunque se sabe muy poco de este tema.