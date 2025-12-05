Estados Unidos realizó cuatro bombardeos a narcolanchas cerca de Buenaventura: revelaron mapeo de los ataques

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que podría realizar bombardeos en Colombia para atacar directamente a los laboratorios de droga dentro del país, The Washington Post reveló las ubicaciones de los ataques a narcolanchas en el Pacífico.

Cuatro de estos ataques tuvieron lugar en las costas de Buenaventura, Colombia, y hasta el momento, 11 de los ataques en general han ocurrido en el mar Caribe, mientras que los diez restantes tuvieron lugar en el Pacífico oriental.

El número de muertos aumentó a 83, con dos supervivientes detenidos, y una persona que inicialmente sobrevivió no ha sido encontrada después de varios días de búsqueda en aguas mexicanas, según el The Washington Post.

Ataques en el mar Caribe y Pacífico | Foto: OpenStreetMap/ The Washington Post

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un duro mensaje a cualquier país que envíe drogas hacia territorio estadounidense.

El mandatario estadounidense aseguró que Colombia podría ser blanco de ataques por tierra para combatir a estructuras del narcotráfico que operan en el territorio nacional.

“Sí, si entran por cierto país o por cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas de fentanilo o cocaína”, respondió Trump ante la pregunta de si podría atacar a otros países involucrados con el narcotráfico, o si solo se podría dar contra Venezuela.

El pasado 17 de octubre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó un nuevo ataque en el Caribe alegando que el barco estaba afiliado al grupo guerrillero colombiano ELN (Ejército de Liberación Nacional).

En las últimas horas, un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una lancha que estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas.

El 70 por ciento de las narcolanchas bombardeadas por el Gobierno Trump salieron de Colombia. Muchas de ellas pertenecen al Clan del Golfo. | Foto: API

Estados Unidos ha confirmado y defendido la legalidad de los ataques, en especial del segundo ataque contra los supervivientes del primer bombardeo de sus fuerzas, en septiembre, contra una embarcación en el mar Caribe, en el que finalmente murieron los once tripulantes, pero ha negado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, diera esa orden.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido preguntada en rueda de prensa por si la administración presidida por Donald Trump negaba ese segundo ataque o que Hegseth diera la orden.

“Esto último es cierto”, dijo, antes de leer un breve comunicado en el que relata que el jefe del Pentágono “autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques”.

Pete Hegseth y el ataque contra una supuesto narco-lancha venezolana. | Foto: AP / Captura de Pantalla de X.

La Casa Blanca responsabilizó al actual comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos de haber acabado con la vida de los supervivientes.