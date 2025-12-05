Maduro protagoniza una parodia en vivo con un extraño teléfono, en plena escalada de tensiones con EE. UU.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, protagonizó un nuevo video en el marco de su programa de televisión Maduro Live de Repente, en el que habló de varios temas en medio del incremento de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

Recibiendo una llamada que se repite en varias oportunidades durante el programa, Maduro simula estar hablando con alguien por teléfono mientras leía algunas noticias durante el pintoresco programa de televisión.

“Prepárame la videollamada, yo estoy aquí con el permiso de ustedes”, dijo en forma de burla el líder chavista mientras recibía otras falsas llamadas durante el programa. “Mira, estoy esperando la llamada que me avisaste, está llegando la llamada”, dijo Maduro.

🇻🇪🇺🇸 | Tensión Venezuela - Estados Unidos: pic.twitter.com/87MLOwnCTq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 5, 2025

En forma de sátira, Maduro simula estar hablando con alguien en el antiguo teléfono de cuerda: “¿Tú te sabes la canción satélite llamando a control no responde?”, dice Maduro y luego comienza a cantar una canción en vivo.

“¿What?”, dijo en otro momento en un mensaje extraño, calificado por usuarios en las redes sociales como una burla a la llamada que sostuvo el líder del régimen venezolano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en días pasados.

En otro momento, el mandatario pide que pongan la canción de “No a la guerra”, que se le vio bailando días atrás en un evento público. El dictador venezolano aplaude mientras el escenario hace un show de luces y su esposa Cilia Flores y otros asistentes bailan junto al líder chavista en pleno video en vivo.

Nicolás Maduro en el live ofrecido a usuarios de redes sociales y televisado en Venezuela | Foto: FB/NicolasMaduro

“Si el Gobierno es forzado a pasar a un conflicto armado, este sería en defensa de la patria y de los ideales de Simón Bolívar”, dijo en otro momento del programa y agregó: “Si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será para luchar por la paz, por la soberanía, por la patria, por la grandeza de Bolívar, por defender esta tierra”.

En otro momento, Nicolás Maduro, hablando en una mezcla de portugués y español, solicitó el apoyo del pueblo brasileño en la defensa del Estado venezolano y “su derecho a la paz y la soberanía” durante una aparición en un programa de televisión.

Sin embargo, agradeció al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) tras recibir un regalo durante la grabación del programa.

Las declaraciones del dictador venezolano se producen en medio de tensas relaciones con Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump continúa atacando a embarcaciones narco en el Caribe.

🇻🇪🗣🧢 'Às ruas para apoiar a Venezuela': Maduro apela em 'portunhol' pela ajuda brasileira



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por meio de "portunhol", solicitou apoio ao povo brasileiro na defesa do Estado venezuelano, "seu direito para paz e soberania", durante… pic.twitter.com/FuBtpuoHSa — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) December 5, 2025

Esta semana, Nicolás Maduro confirmó que sostuvo una llamada con Donald Trump hace diez días y señaló que esta se produjo en un tono ‘cordial’, en medio de la más reciente crisis entre Caracas y Washington.