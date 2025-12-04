Así operan los militares de EE. UU. a pocos kilómetros de Venezuela: las nuevas imágenes del despliegue militar en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos publicó en redes sociales un video que muestra a varios oficiales llevando a cabo prácticas militares en el Caribe, mientras que la flotilla de la fuerza armada hace presencia cerca de Venezuela para combatir el narcotráfico, y presionar a Nicolás Maduro para que abandone el poder.

“Los marines estadounidenses con @22nd_MEU (22.ª Unidad Expedicionaria de Marines) desembarcan del buque de transporte anfibio clase San Antonio USS San Antonio (LPD 17), Iwo Jima Amphibious Ready Group, para realizar operaciones con embarcaciones de guerra especial naval de 11 metros mientras se encuentran en el mar Caribe", escribió el comando en su perfil de X.

Este comando está compuesto por 1.200 efectivos de Estados Unidos, de acuerdo con los detalles del ala militar. En el reciente video publicado, se ve a los oficiales disparando a objetivos en medio de las aguas del océano, mientras que los botes están en movimiento, como parte de entrenamiento para cuando se enfrenten a las embarcaciones que, presuntamente, trafiquen droga a Norte América.

“Las fuerzas militares estadounidenses se despliegan en el Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur”, agregó el Comando Sur en el trino de X.

U.S. Marines with @22nd_MEU disembark the San Antonio-class amphibious transport dock ship USS San Antonio (LPD 17), Iwo Jima Amphibious Ready Group, to conduct 11-Meter Naval Special Warfare boat operations while in the Caribbean Sea.



La operación mencionada fue ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tres semanas atrás con el objetivo de “defender la patria, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger” a Estados Unidos “de las drogas que están matando” a los ciudadanos.

Desde el despliegue de las fuerzas cerca de territorio venezolano, el Gobierno de Donald Trump ha compartido varias imágenes y videos de las operaciones: entre esas, videos de los bombardeos a al menos 21 barcos que, supuestamente, eran narco. En esos operativos han muerto más de 80 personas.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene una dura postura con el régimen venezolano. De acuerdo con el presidente Trump, y varios detalles inéditos de la prensa estadounidense, este y Maduro sostuvieron una llamada para coordinar la salida del dictador del país de Latinoamérica.

Según Caracas, fue una conversación “respetuosa y cordial”, pero fuentes cercanas a la Casa Blanca sostienen que Trump se negó a varias condiciones del venezolano y que, de hecho, le dio un plazo de salida que venció el 28 de noviembre.