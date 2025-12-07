Suscribirse

“Conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven”: Trump avanza con sus planes de entrar por tierra a Venezuela

El mandatario ha amenazado en varias oportunidades con atacar el narco por mar, tierra y aire.

Redacción Mundo
7 de diciembre de 2025, 6:37 p. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump | Foto: AP

El presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos podría ingresar a territorio de Venezuela para atacar por tierra al narcotráfico, como parte de una campaña contra el crimen que lanzó desde mediados de septiembre.

La flotilla militar estadounidense está en el Caribe y el Pacífico para interceptar todas las embarcaciones que estén traficando droga hacia Estados Unidos. En alrededor de dos meses se han bombardeado al menos 23 barcos, presuntamente narcos, y han muerto más de 80 personas.

La intención también es presionar al régimen de Nicolás Maduro para que este deje el poder. Estados Unidos, además de considerarlo ilegítimo, sentenció que es el líder del Cartel de los Soles, una “organización terrorista internacional”.

Nicolás Maduro. | Foto: GETTY IMAGES

Nombrar a este grupo como “terrorista” le da la potestad a las Fuerzas Armadas de desempeñar operaciones sin la autorización del Congreso, además de detener a los miembros de manera indiscriminada, ya que son considerados enemigos extranjeros.

Contexto: ¿Y si Estados Unidos invade a Venezuela? Gustavo Petro advierte qué pasaría: “Sangre, caos desatado y violencia harán presa a Colombia”

Las sanciones para el régimen y las presiones militares han puesto contra las cuerdas a Maduro, que, pese a que se dice muy tranquilo y confiado, según cercanos, ha expresado a la prensa —de manera anónima— que hasta cambia de casa y de cama cada noche, con el temor de que lleguen por él.

Cabe resaltar que Estados Unidos prometió una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro.

“Sabemos todo sobre ellos”, aseguró Trump desde la Casa Blanca luego de informar que la entrada de drogas a su país disminuyó un 94 %. “Estoy tratando de averiguar quién es el otro 6 % porque, francamente, creo que deben ser las personas más valientes”, agregó en la entrega de medallas del Centro Kennedy del Departamento de Estado, el sábado 6 de diciembre.

Contexto: La agresión de Trump contra Venezuela busca derrocar a Maduro y enviar una advertencia a Rusia, según informes

“Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos”, sentenció.

Y aprovechó para exaltar el trabajo del secretario de Estado, Marco Rubio, y su papel en la batalla que se ha intensificado con Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos
El secretario de Estado, Marco Rubio. | Foto: AP

“Marco Rubio es un gran secretario de Estado. Pasará a la historia como el mejor secretario de Estado en la historia de nuestro país”, dijo ante los asistentes y a la prensa.

Contexto: ¿Y si cae Nicolás Maduro? Ella es Delcy Rodríguez, la matriarca que el dictador propone para la transición

Mientras tanto, Maduro anunció que, tras hablar con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, este le pidió que mantuviera “el diálogo abierto” con Washington.

“Es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela”, escribió la oficina de Erdogán en X.

