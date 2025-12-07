La agresión de Trump contra Venezuela busca derrocar a Maduro y enviar una advertencia a Rusia, según informes

El presidente Donald Trump ha desatado una lucha contra el narcotráfico en el continente: desde septiembre pasado ordenó la presencia de su flotilla en el Caribe, donde hasta ahora se han bombardeado al menos 23 barcos, presuntamente, traficantes, y han muerto más de 80 personas.

Para poder pasar por encima del protocolo, en el cual debería presentar la propuesta al Congreso de Estados Unidos para que este apruebe los operativos militares, Trump nombró a varios grupos narco como “organizaciones terroristas internacionales”, incluyendo al Cartel de los Soles, para poder atacar sin precedentes.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

Su intención va más allá de reducir el tráfico de drogas que, según él, ha acabado con la vida de millones de estadounidenses. También tiene la intención de sacar a Nicolás Maduro del poder de Venezuela. Lo nombró el líder del Cartel de los Soles y ofrece hasta 50 millones de dólares por él. Además, ha amenazado con entrar a territorio latinoamericano, asegurando que sabe dónde viven y dónde están todos los “terroristas” en Venezuela.

No es todo

Un reciente artículo para Fox News determina que detrás de sus movimientos en el hemisferio sur, Trump también tiene la intención de “advertir” al Gobierno de Rusia, encabezado por Vladímir Putin, que hace casi cuatro años invadió a su país vecino: Ucrania, y se ha negado a alinearse a las condiciones del estadounidense para poner fin, de una vez por todas, a la guerra.

Nicolás Maduro. | Foto: GETTY IMAGES

“El historial de Rusia con aliados como Irán, Siria y ahora Venezuela revela un patrón familiar”, consideró Peter Doran, investigador principal adjunto de la Fundación para la Defensa de las Democracias, para el editorial del periodista David Marcus. El texto fue compartido por el presidente en sus redes sociales.

“El Kremlin hará grandes declaraciones de apoyo, pero ofrecerá un respaldo mínimo cuando surjan amenazas reales para sus clientes”, agregó Doran en entrevista con el medio en mención.

Trump cuenta con el escenario ideal para alcanzar sus objetivos, pues Rusia está debilitado (sus históricos socios están haciendo las pases con Washington), sobre el país caen varias sanciones estadounidenses y para Putin “mantener a Maduro en el poder es un puente demasiado lejano para Moscú si el presidente Trump presiona el tema”, de acuerdo con el experto.

Presidente de Rusia, Vladímir Putin. | Foto: AP-AFP

“Podríamos derrocar a Maduro mañana, y Putin no podría hacer absolutamente nada al respecto”, sentenció Marcus en su columna de opinión, ejemplificando que desde el 2022, Moscú ha llevado a cabo la mayor guerra terrestre en Europa desde hace decenas de años, ha enviado mercenarios norcoreanos y ha usado su propio ejército con millones de dólares para atacar.

No obstante, el país de Norte América, sin necesidad de enviar un solo soldado a terreno ucraniano, ha movilizado su apoyo y “ha frustrado al dictador ruso”.

“La estrategia de mano dura del presidente Trump hacia Venezuela recuerda la de Theodore Roosevelt hacia la región. En lugar de la diplomacia de las cañoneras, Trump está desplegando la diplomacia de los superportaaviones”, estableció Doran.