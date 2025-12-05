Suscribirse

Mundo

Un asesor del Kremlin dice que “podría tener lugar” un nuevo encuentro entre Putin y Trump para hablar de Ucrania

Podría haber otro encuentro entre ambos mandatarios para darle fin a la guerra en Ucrania, de acuerdo con el representante ruso.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 4:29 p. m.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin. | Foto: AP

El Kremlin ha indicado que un encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el expresidente estadounidense, Donald Trump, “podría tener lugar” para discutir la situación en Ucrania.

Contexto: Marco Rubio califica como “muy productiva” la negociación de este domingo con Ucrania

Esta declaración fue hecha por Yuri Ushakov, asesor de Putin, después de una reunión reciente en el Kremlin con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, la cual estuvo enfocada en el proceso de paz ucraniano.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente.
Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente. | Foto: AFP

Por otra parte, se confirmó que los negociadores ucranianos tienen programada una nueva reunión este viernes en Miami, Florida, con representantes del gobierno de Donald Trump. Según un alto funcionario ucraniano, el objetivo de este encuentro es abordar el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

Contexto: Estados Unidos y Ucrania emiten una declaración conjunta tras conversaciones de paz con Rusia en Ginebra

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ha sugerido que “podría tener lugar” una reunión entre el presidente Vladímir Putin y el expresidente estadounidense Donald Trump para discutir el proceso de paz en Ucrania.

La OTAN y Rusia

Esta posible negociación ocurre en un marco de intensas y prolongadas tensiones entre Rusia y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Históricamente, Rusia ha visto la expansión de la OTAN hacia el Este, que incluye la incorporación de países que fueron parte de la antigua Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, como una amenaza directa a su seguridad.

Se han reportado incidentes de incursiones de drones rusos y violaciones del espacio aéreo en países miembros de la OTAN, como Rumania y Polonia, elevando la alerta en el bloque militar occidental.

Unos 19 drones habría enviado Rusia a Polonia, la semana pasada, lo que fue calificado como una actitud provocadora y rechazado por la Otan de la que hace parte Polonia. Foto: AFP / El País.
Se han reportado ataques con drones en territorio europeo. | Foto: AFP

La policía irlandesa afirmó este viernes que investiga el avistamiento de drones en el itinerario del avión que transportaba al presidente ucraniano Volodímir Zelenski cuando llegaba a Dublín para una visita oficial en la noche del lunes.

Contexto: El plan de Trump para Ucrania: las poderosas razones por las que muchos desconfían y apuntan a que es un acuerdo a la medida de Vladímir Putin

Una unidad especial investiga sobre ese tema, que fue reportado por el diario irlandés The Journal, que menciona a varios drones de tipo militar, y “colaborará con las fuerzas armadas y los aliados internacionales en materia de seguridad”, indicó la policía a la AFP.

Intercesión de Trump

Donald Trump ha impulsado una intensa iniciativa diplomática centrada en un plan de paz cuyo objetivo es detener la guerra en Ucrania. La pieza central de este esfuerzo es una propuesta, al parecer de 28 puntos, desarrollada con el conocimiento de Moscú y presentada a Ucrania.

x
El mandatario se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania | Foto: Getty Images

El plan, que ha sido objeto de fuerte controversia, supuestamente exige que Ucrania haga concesiones territoriales a Rusia a cambio de un cese al fuego inmediato. El Kremlin ha recibido esta mediación con optimismo, reiterando que cualquier acuerdo debe basarse en las “realidades territoriales” actuales. El destino de la guerra lo determinarán las próximas reuniones para llegar a acuerdos.

Con información de Europa Press y AFP.

