Ucrania denuncia 469 violaciones del alto el fuego declarado por Rusia con motivo de la Pascua ortodoxa

El Ejército de Ucrania denunció este sábado que las fuerzas rusas habrían realizado hasta 469 violaciones del alto el fuego decretado este jueves por el presidente Vladimir Putin, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa, después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, lo propusiera hace poco más de una semana.

Nueva ola de ataques de Rusia contra Kiev: Ucrania denuncia que lanzaron casi 500 drones y misiles

En concreto, desde las 4:00 de la tarde (hora local) de este sábado, 11 de abril, momento en el que daba comienzo la tregua, las fuerzas ucranianas han registrado “22 ataques enemigos, 153 bombardeos, 19 ataques de drones kamikaze (‘Lancet’, ‘Molniya’) y 275 ataques de drones FPV”, de acuerdo con el último balance del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, que reportó “un total de 101 enfrentamientos desde el comienzo del día”.

De acuerdo con el Estado Mayor, el enemigo efectuó 57 ataques aéreos y lanzó 182 bombas guiadas, utilizó 3.928 drones kamikaze y ejecutó 2.454 ofensivas contra asentamientos y posiciones de las tropas ucranianas.

El comunicado castrense dio cuenta de combates limitados en varios frentes, con cuatro enfrentamientos en las direcciones de Slobozhansk Norte y Kursk, y un total de 45 ataques contra asentamientos y posiciones militares, incluidos cuatro con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple.

En esta fotografía, facilitada por los Servicios de Emergencia de Ucrania el sábado 11 de abril, rescatistas combaten las llamas en un edificio impactado durante un ataque con drones rusos en Odesa, Ucrania. Foto: AP

En el eje sur de Slobozhansk, las fuerzas rusas perpetraron cinco asaltos en zonas como Staritsia, Veterinarne, Prilipka y Vovchanski Khutori; mientras que en Kupiansk fueron repelidos tres intentos de avance hacia Petropavlivka y Novoosinove. En Liman, las tropas ucranianas frenaron seis ataques cerca de varios puntos del frente, y en Sloviansk frustraron otra ofensiva en dirección a Rai-Oleksandrivka.

Por su parte, las fuerzas ucranianas repelieron 19 ataques en el área de Kostiantinivka y otros 18 en el eje de Pokrovsk, donde los combates se saldaron, según estimaciones preliminares, con decenas de bajas entre las fuerzas rusas, así como con la destrucción y daños en vehículos, sistemas de artillería, posiciones de mando e infraestructuras defensivas.

Asimismo, se notificaron cuatro intentos de avance en la dirección de Oleksandrivka, acompañados de bombardeos aéreos, y otros cuatro ataques en el frente de Huliaipil, donde también se reportaron bombardeos sobre varias localidades. En Orijiv no se registraron ofensivas terrestres, aunque sí ataques aéreos, mientras que en el eje del Dnieper tuvo lugar tres asaltos fallidos hacia el puente Antonivski y la isla Belogrudi, con bombardeos sobre Jersón.

Ucrania denuncia al menos cuatro muertos y 15 heridos en Kiev tras otra noche de bombardeos rusos

Estas denuncias llegan después de que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, recibieran este jueves órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos en el país vecino durante el fin de semana, si bien ello no eximía a las tropas de mantenerse listas para contrarrestar cualquier “agresión” por parte de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego alegando el mismo motivo, la Pascua ortodoxa, aceptó la tregua alegando que Ucrania “está dispuesta a adoptar medidas recíprocas”. “Propusimos un alto el fuego durante las vacaciones de Semana Santa de este año y actuaremos en consecuencia”, declaró Zelenski en un breve mensaje en redes sociales.

Putin declaró el pasado año una tregua unilateral por la Pascua que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento: mientras el presidente ucraniano denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, el lado ruso denunció miles de violaciones del alto el fuego.

Durante las primeras horas de la tregua, no obstante, se efectuó un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes, si bien los ataques se reanudaron poco después de expirar la pausa por la Pascua, que tuvo una duración de 30 horas.

*Con información de Europa Press