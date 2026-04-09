El presidente ruso Vladimir Putin anunció este jueves, 9 de abril, un alto el fuego con Ucrania durante la Pascua ortodoxa este fin de semana, según informó el Kremlin el jueves, después de que Kiev también propusiera una pausa en las hostilidades.

Con las conversaciones para poner fin al conflicto, que ya cumple cuatro años, estancadas por la guerra en Oriente Medio, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó esta semana que presentó una propuesta de tregua por las fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno lidera los diálogos.

Rusia tomó una decisión sobre su apoyo a Cuba en plenas tensiones con EE. UU.

El Kremlin informó el jueves en un comunicado que el presidente Putin declaró un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa “desde las 16H00 del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026”.

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