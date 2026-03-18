Conversaciones nucleares: esta es la decisión que tomó EE. UU. frente a Rusia que tiene en vilo a las grandes potencias

El Pentágono informó este miércoles, 18 de marzo, que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está lista para entablar un diálogo militar con Rusia que también incluye cuestiones nucleares tras la expiración del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares de ambos países.

El subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, Daniel Zimmerman, indicó que el Gobierno está “abierto a fomentar el diálogo militar con Rusia, lo que incluye conversaciones lideradas por el Departamento de Estado tras la expiración del Nuevo START”.

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Así se ha pronunciado ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tan solo horas después de que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresara su “preocupación” por el futuro del régimen de no proliferación nuclear y alertara de una “situación completa” en el ámbito del control de armas a nivel mundial.

“El 5 de febrero de 2026 expiró el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START o START III) entre Rusia y Estados Unidos. La iniciativa propuesta por el presidente ruso, Vladimir Putin, de que las partes del tratado continúen cumpliendo voluntariamente con sus limitaciones cuantitativas centrales fue ignorada por Estados Unidos”, dijo Lavrov.

Sergey Lavrov, ministro de asuntos exteriores de Rusia Foto: Getty Images

Asimismo, informes de la Inteligencia estadounidense apuntan a que la capacidad militar de Rusia es ahora “mayor que antes del inicio de la guerra de Ucrania” y afirman que Moscú “posee armas antisatélite y misiles hipersónicos”.

En su Evaluación Anual de Amenazas, Washington ha advertido de que las fuerzas rusas son ahora “más capaces”.

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El ministro de exteriores de Rusia abordó hace algunos días la reanudación de los ensayos nucleares por parte de Estados Unidos, una medida puesta en marcha el pasado mes de octubre por órdenes del presidente estadounidense.

“Hasta la fecha, no han ofrecido una explicación clara de lo que esto implica o de lo que pretenden con el abandono de la moratoria respecto al uso de explosiones nucleares a gran escala”, dijo Lavrov.

Donald Trump y Vladimir Putin Foto: Getty Images

“Como resultado de todas estas acciones destructivas por parte de Estados Unidos y sus aliados, el riesgo de militarización del espacio y su transformación hacia una zona de conflicto está creciendo”, dijo.

El funcionario ruso también habló del sistema de defensa antimisiles ‘Cúpula Dorada’, que Trump busca sacar adelante y que Rusia ve como “un peligro la estabilidad”.

Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han incrementado tras de la expiración a principios de febrero del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares.

Rusia se ha pronunciado sobre el armamento nuclear de EE.UU. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de X @OsintUpdates - A.P.I.

Por primera vez en más de cinco décadas no hay un tratado de control de armas nucleares en vigor entre Estados Unidos y Rusia.

Con información de Europa Press*