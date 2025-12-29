MUNDO

Rusia denuncia ataque con drones en residencia del presidente Vladímir Putin

El kremlin aseguró que revisará su postura en las negociaciones para un acuerdo de paz con Kiev.

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 3:50 p. m.
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: AP

El Gobierno de Rusia acusó a Ucrania de lanzar durante la madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que “reconsiderará” su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que “el régimen de Kiev lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

Así, manifestó que “esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano” y ha subrayado que “este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta”, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El presidente ruso, Vladímir Putin, hace un gesto durante su conferencia de prensa tras la clausura de la Cumbre de la OCS el 4 de julio de 2024 en Astaná, Kazajistán.
El presidente ruso, Vladímir Putin, hace un gesto durante su conferencia de prensa tras la clausura de la Cumbre de la OCS el 4 de julio de 2024 en Astaná, Kazajistán. Foto: Getty Images

“No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Ucrania respondió a las acusaciones y aseguró que se trata de una noticia falsa: “Rusia está de nuevo en acción, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump”, dijo en su cuenta de X.

Trump y Zelenski concluyen reunión en Florida tras largas horas a puerta cerrada: “Estamos más cerca de la paz que nunca”

“Esta supuesta historia del ‘ataque residencial’ es una invención total que pretende justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como la negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la guerra. Típicas mentiras rusas”, agregó el presidente.

“Además, Rusia ya ha atacado Kiev en el pasado, incluyendo el edificio del Gabinete de Ministros”, dijo Zelenski.

Apenas unas horas antes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se había mostrado de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que las conversaciones para un posible acuerdo de paz con Ucrania se encuentran en sus etapas finales, después de la reunión mantenida el domingo por el inquilino de la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Peskov reveló, además, que Trump y Putin “han acordado mantener de nuevo una llamada telefónica”, algo que pasará “tan pronto como sea posible”.

Zelenski, Trump y Putin
Zelenski, Trump y Putin Foto: GETTY

“Entonces obtendremos información (sobre el contenido de la reunión entre Trump y Zelenski)”, sostuvo, antes de insistir en que, para lograr un acuerdo, Kiev debe “retirar” a sus Fuerzas Armadas de la región del Donbás.

Con información de AFP y Europa Press*

