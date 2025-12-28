Mundo

Donald Trump anuncia que habló con Vladímir Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Volodímir Zelenski en Florida

El mandatario norteamericano no entregó más detalles y se limitó a confirmar que el encuentro comenzará a las 1:00 de la tarde en su residencia Mar-a-Lago.

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 5:14 p. m.
Donald Trump aseguró que dialogó por teléfono con Vladimir Putin.
Donald Trump aseguró que dialogó por teléfono con Vladimir Putin. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a pocas horas del comienzo del encuentro que sostendrá en Florida con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

“Acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelenski”, hizo saber Trump en su plataforma Truth Social.

Crece la expectativa: Volodímir Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Donald Trump

El mandatario norteamericano no entregó más detalles y se limitó a confirmar que el encuentro comenzará a las 1:00 de la tarde, hora local, en su residencia Mar-a-Lago de Palm Beach.

El renovado tono optimista de Trump se produce a pesar del escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado, cuando Zelenski viajaba a Florida.

Kiev fue blanco este sábado de 519 drones y 40 misiles, de los que 474 y 29, respectivamente, fueron abatidos, según la aviación ucraniana. Uno de los proyectiles incendió un edificio de viviendas, dejando un muerto y 28 heridos.

El de este domingo será el primer encuentro cara a cara de los dos dirigentes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance.

Tras el encuentro que debe durar una hora, ambos mandatarios conversarán por teléfono con dirigentes europeos.

Las conversaciones abordarán un plan que detendría la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales y podría exigir que Ucrania retire tropas del este, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas de amortiguamiento.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente.
Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente. Foto: AFP

El texto contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Pero no contempla que Ucrania se retire del 20 % de la región oriental de Donetsk que aún controla, que es la principal exigencia territorial de Rusia.

Trump ha convertido el fin de las guerras en Ucrania y Gaza en el eje de su segundo mandato, en el que se autoproclama “presidente de la paz”.

Pero la guerra de Ucrania ha resultado mucho más difícil de lo que esperaba el presidente, quien ha expresado su frustración con ambas partes por no lograr una tregua.

*Con información de Europa Press y AFP.

Noticias Destacadas