¿Se avecina el fin del conflicto en Ucrania? Reunión clave de Vladímir Putin con representantes estadounidenses

Desde el Kremlin se informa que lograron avanzar en 20 puntos clave para resolver el conflicto.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

22 de enero de 2026, 11:51 p. m.
Reunión de Putin con representantes de Estados Unidos en la que se definieron 20 puntos clave
Reunión de Putin con representantes de Estados Unidos en la que se definieron 20 puntos clave Foto: Captura de RT

El mandatario ruso recibió a los representantes estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes llegaron este jueves a Moscú para, según sus palabras, “continuar nuestro diálogo sobre el arreglo del conflicto en Ucrania”.

Según Bloomberg, los representantes estadounidenses se mostraron ilusionados al “avanzar en 20 puntos clave para poner fin al conflicto”.

La reunión forma parte del esfuerzo de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania por poner fin al conflicto que comenzó en febrero de 2022.

Vladimir Putin toma postura sobre Groenlandia
Vladimir Putin tiene reunión fundamental en tema del conflicto de Rusia Ucrania Foto: Captura de pantalla RT

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves que su equipo negociador se reunirá con delegaciones de Estados Unidos y Rusia, lo que complementa la agenda de Rusia en la búsqueda de la paz con su país vecino.

Será la primera vez que las tres partes se vean involucradas en diálogos directos después del inicio del conflicto hace casi cuatro años.

El mandatario ucraniano describió el encuentro como “el primero trilateral (de las tres naciones) en Emiratos Árabes Unidos” y aseguró que es fundamental “a nivel táctico” contar con estas conversaciones.

Zelenski anunció encuentro clave entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania: “Querríamos terminar con esta guerra mañana”

El mandatario ruso también se encontró con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien inició una visita oficial de dos días al país euroasiático para abordar la situación en Oriente Próximo.

La reunión fue clave para retomar asuntos a nivel económico, comercial, cultural, humanitario y, sobre todo, el manejo de la guerra en la franja de Gaza, al subrayar que las relaciones entre ambas naciones trascendieron por generaciones y su cooperación es clave para que los intercambios sigan dando réditos.

Vladimir Putin
Vladimir Putin habló con contundencia sobre Groenlandia y las tensiones de EE.UU. con la UE Foto: AP

El mandatario habló de la importancia de tomar en cuenta la posición de los palestinos en el conflicto, dándole énfasis a los deseos de sus ciudadanos.

Subrayó que la “clave es que haya un impacto positivo” con la intención principal de encontrar una “solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas”.

El mandatario afirmó que su nación está dispuesta a “aportar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz”, que es la suma que Donald Trump pidió de forma expresa a todos los países que quisieran formar parte del acuerdo.

Aseveró que estos recursos saldrían de “los activos congelados por la administración anterior” y tendría unos activos “congelados en Estados Unidos”, los cuales emplearía para reconstruir la Franja de Gaza.

También trasladó su agradecimiento a Trump por la iniciativa: “Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional”.

Rusia sorprendió con nueva postura sobre Delcy Rodríguez y dio detalles del plan que tiene con Venezuela

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves que su equipo negociador se reunirá con las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos.

