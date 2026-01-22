El mandatario ruso recibió a los representantes estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes llegaron este jueves a Moscú para, según sus palabras, “continuar nuestro diálogo sobre el arreglo del conflicto en Ucrania”.

Según Bloomberg, los representantes estadounidenses se mostraron ilusionados al “avanzar en 20 puntos clave para poner fin al conflicto”.

La reunión forma parte del esfuerzo de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania por poner fin al conflicto que comenzó en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves que su equipo negociador se reunirá con delegaciones de Estados Unidos y Rusia, lo que complementa la agenda de Rusia en la búsqueda de la paz con su país vecino.

Será la primera vez que las tres partes se vean involucradas en diálogos directos después del inicio del conflicto hace casi cuatro años.

El mandatario ucraniano describió el encuentro como “el primero trilateral (de las tres naciones) en Emiratos Árabes Unidos” y aseguró que es fundamental “a nivel táctico” contar con estas conversaciones.

El mandatario ruso también se encontró con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien inició una visita oficial de dos días al país euroasiático para abordar la situación en Oriente Próximo.

La reunión fue clave para retomar asuntos a nivel económico, comercial, cultural, humanitario y, sobre todo, el manejo de la guerra en la franja de Gaza, al subrayar que las relaciones entre ambas naciones trascendieron por generaciones y su cooperación es clave para que los intercambios sigan dando réditos.

El mandatario habló de la importancia de tomar en cuenta la posición de los palestinos en el conflicto, dándole énfasis a los deseos de sus ciudadanos.

Subrayó que la “clave es que haya un impacto positivo” con la intención principal de encontrar una “solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas”.

El mandatario afirmó que su nación está dispuesta a “aportar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz”, que es la suma que Donald Trump pidió de forma expresa a todos los países que quisieran formar parte del acuerdo.

Aseveró que estos recursos saldrían de “los activos congelados por la administración anterior” y tendría unos activos “congelados en Estados Unidos”, los cuales emplearía para reconstruir la Franja de Gaza.

También trasladó su agradecimiento a Trump por la iniciativa: “Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional”.

