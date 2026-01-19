MUNDO

Rusia sorprendió con nueva postura sobre Delcy Rodríguez y dio detalles del plan que tiene con Venezuela

El portavoz del gobierno ruso habló sobre la situación diplomática con Venezuela tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 9:39 p. m.
Vladimir Putin, Delcy Rodríguez y Donald Trump
Vladimir Putin, Delcy Rodríguez y Donald Trump Foto: Getty Images

En medio de la escalada de tensiones en América Latina, tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro y la continuidad de Delcy Rodríguez como presidenta interina “vigilada” por Estados Unidos, Rusia volvió a referirse a las relaciones entre líderes y reveló una nueva postura del presidente Vladimir Putin.

Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, el presidente Vladimir Putin no tiene previsto ponerse en contacto con Delcy Rodríguez en un futuro próximo; sin embargo, el funcionario ruso aseguró que el jefe de Estado “podría hacerlo rápidamente si fuera necesario”.

Peskov, quien es un asesor cercano al presidente ruso, dijo que, mientras se da esa conversación entre el presidente Putin y Delcy Rodríguez, Rusia y Venezuela siguen manteniendo una cercanía regular a nivel diplomático; así lo confirmó el portavoz del gobierno ruso, asegurando que “hay un contacto constante” entre ambas partes.

Delcy Rodríguez y Vladimir Putin
Delcy Rodríguez y Vladimir Putin Foto: GETTY Y AFP

Las declaraciones llegan 5 días después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, aseguraran que Sudamérica y el Caribe deben permanecer como “zonas de paz”, luego de la operación sin precedentes del ejército norteamericano para capturar a Nicolás Maduro.

Durante una conversación telefónica, Lula y Putin “manifestaron preocupación por la situación en Venezuela y reiteraron la importancia de que América del Sur y el Caribe sigan como zonas de paz”.

Rusia sienta su posición sobre los acercamientos de Delcy Rodríguez con Estados Unidos

En ese sentido, tanto Putin como Lula han destacado que es preciso garantizar la soberanía y los intereses del pueblo venezolano, después de la operación militar lanzada por Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.

“Han acordado continuar coordinando los esfuerzos, en particular, en el marco de la ONU y también a través de los BRICS, con el fin de reducir tensiones en América Latina y otras regiones del mundo”, dijo Moscú en un comunicado.

Vladímir Putin y Lula da Silva.
Vladímir Putin y Lula da Silva. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo “largo” de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando “todo” lo que Washington “considera necesario”.

“Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, dijo el presidente norteamericano en una extensa entrevista con el diario estadounidense The New York Times.

Cabe recordar que las autoridades de Rusia celebraron la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela para “proteger la soberanía” del país caribeño.

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump
Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló en una nota oficial que la medida pretende, asimismo, salvaguardar los llamados “intereses nacionales” de Venezuela, al tiempo que ha hecho un llamamiento a rebajar la tensión en torno al país.

Finalmente, el pasado 15 de enero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió su compromiso con “los ideales de un mundo multipolar”, al mismo tiempo que ha denunciado el deterioro de la situación internacional.

