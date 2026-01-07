Mundo

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

Moscú acusó a Washington de violar los principios del derecho internacional marítimo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 3:43 p. m.
El presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump (der.)
El presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump (der.) Foto: AFP

Rusia denunció este miércoles el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un buque con bandera rusa en el Atlántico Norte, luego de que Washington anunciara la incautación de un petrolero tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela.

Washington anuncia que tomó el control de petrolero ruso en el Atlántico
Vladimir Putin y Donald Trump
Vladimir Putin y Donald Trump Foto: Getty Images

Moscú aseguró que la actuación estadounidense vulnera principios fundamentales del derecho internacional marítimo y la libertad de navegación en aguas internacionales.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Transporte de Rusia recordó que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ningún Estado tiene derecho a emplear la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otro país cuando estas se encuentran en alta mar.

EE. UU. intercepta en el Caribe un petrolero de la “flota oscura” en operación militar sorpresa
x
Trump ordenó un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - UCG / Colaborador

El ministerio precisó que el petrolero Marinera había obtenido un “permiso temporal” para navegar bajo la bandera rusa el pasado 24 de diciembre, por lo que se encontraba legalmente amparado por la jurisdicción de Moscú al momento de los hechos.

Noticias Estados Unidos

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Noticias Estados Unidos

Alerta por aire contaminado en California: se recomienda quedarse en casa

Mundo

Edmundo González lanza sentido mensaje sobre su yerno: asegura que es “víctima de desaparición forzada”

Noticias Estados Unidos

EE. UU. impone fianzas de hasta 15.000 dólares a venezolanos y cubanos para visas de turismo y negocios

Noticias Estados Unidos

EE. UU. intercepta en el Caribe un petrolero de la “flota oscura” en operación militar sorpresa

Mundo

Delcy Rodríguez nombró a nuevo jefe de guardia presidencial y destituyó al de Maduro, ¿de quién se trata?

Mundo

Tensión mundial: China lanza advertencia a Donald Trump por exigirle a Venezuela romper relaciones para reabrir el petróleo

Dinero

Dura advertencia de Estados Unidos al mercado de hidrocarburos: controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”

Mundo

Washington anuncia que tomó el control de petrolero ruso en el Atlántico

Mundo

Rusia emite sorpresiva declaración tras juramentación de Delcy Rodríguez en Venezuela

Sin embargo, las autoridades rusas señalaron que se perdió todo contacto con la embarcación después de que fuerzas navales estadounidenses la abordaran en aguas internacionales.

Donald Trump pone a Venezuela contra las cuerdas: exige romper con China y Rusia para reabrir el petróleo
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: AP

Rusia cuestionó la legalidad de la operación y subrayó que la incautación se produjo tras una persecución prolongada, iniciada desde la salida del buque de un puerto venezolano, lo que a su juicio agrava la situación.

Para Moscú, el uso de la fuerza en este contexto no solo afecta a un caso puntual, sino que sienta un precedente que podría poner en riesgo la seguridad del tráfico marítimo internacional.

Pese a la protesta de Rusia, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el Marinera (antes Bella-1) llevaba semanas intentando evadir a la Guardia Costera, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido.

“En un intento desesperado y fallido por evadir la justicia. La heroica tripulación del USCGC Munro persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, vigilando diligentemente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses”, escribió Noem en su cuenta de X.

El petrolero M/T Sophia, vinculado a la “flota oscura”, fue interceptado en el mar Caribe y escoltado por la Guardia Costera de EE. UU. para su disposición final.
El petrolero M/T Sophia, vinculado a la “flota oscura”, fue interceptado en el mar Caribe y escoltado por la Guardia Costera de EE. UU. para su disposición final. Foto: Captura de pantalla X @Southcom

Y siguió: “Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos”.

Más de Mundo

Donald Trump arremetió contras sus homólogos en plena escalada de tensiones

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Tormenta de arena en China.

Alerta por aire contaminado en California: se recomienda quedarse en casa

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin posan en un podio en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, participa en el evento Foro La Toja - Enlace Atlántico, en A Illa da Toxa el 4 de octubre de 2024. (Foto de MIGUEL RIOPA / AFP)

Edmundo González lanza sentido mensaje sobre su yerno: asegura que es “víctima de desaparición forzada”

El Departamento de Estado endureció los requisitos migratorios para visas B1/B2, incluyendo fianzas de hasta U$15.000.

EE. UU. impone fianzas de hasta 15.000 dólares a venezolanos y cubanos para visas de turismo y negocios

El petrolero M/T Sophia, vinculado a la “flota oscura”, fue interceptado en el mar Caribe y escoltado por la Guardia Costera de EE. UU. para su disposición final.

EE. UU. intercepta en el Caribe un petrolero de la “flota oscura” en operación militar sorpresa

Nombramiento de Gustavo González López

Delcy Rodríguez nombró a nuevo jefe de guardia presidencial y destituyó al de Maduro, ¿de quién se trata?

Lin Jian, Subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, y Donald Trump.

Tensión mundial: China lanza advertencia a Donald Trump por exigirle a Venezuela romper relaciones para reabrir el petróleo

.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una comparecencia pública en la que afirmó que el estado evalúa presentar cargos propios contra Nicolás Maduro, en paralelo al proceso federal que enfrenta en Nueva York.

DeSantis abre la puerta a cargos estatales contra Nicolás Maduro en Florida

Noticias Destacadas