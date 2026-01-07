EE. UU. intercepta en el Caribe un petrolero de la “flota oscura” en operación militar sorpresa

En una acción ejecutada antes del amanecer, fuerzas de Estados Unidos detuvieron en aguas internacionales del mar Caribe al petrolero M/T Sophia, un buque vinculado a la llamada “flota oscura” utilizada para evadir sanciones internacionales.

La operación, coordinada entre el Departamento de Guerra, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, se desarrolló sin enfrentamientos y forma parte de la Operación Lanza Sur, destinada a frenar actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT. https://t.co/zJHUDlmBcb — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Dicha flota hace parte de un conjunto de embarcaciones utilizadas para evadir sanciones internacionales y transportar crudo de países sancionados como Venezuela, Irán o Rusia.

El Comando Sur de EE. UU. informó que la interceptación se llevó a cabo en aguas internacionales del mar Caribe y que la Guardia Costera estadounidense escolta ahora al buque hacia puertos de Estados Unidos para su “disposición final”, como lo informa la agencia ucraniana Ukrainian National News (UNN).

En un comunicado oficial replicado en redes sociales, el Comando Sur subrayó que la misión busca “aplastar la actividad ilícita, defender la seguridad nacional y restaurar la estabilidad y fortaleza en todas las Américas”.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

Tensión y contexto geopolítico de una estrategia ampliada

La intervención del M/T Sophia se produce en un momento de creciente presión de Washington sobre redes de transporte de petróleo sancionado que operan con banderas falsas, transpondedores apagados o cambios de identidad constantes para eludir la detección.

Aunque en este caso no se han precisado públicamente los detalles de la carga o si hubo detenciones de la tripulación, la acción se enmarca en un esfuerzo más amplio que incluye la reciente interceptación de otros buques, como el tanker Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, en el Atlántico Norte, como lo registró The Guardian.

Analistas y fuentes oficiales destacan que estas operaciones de interdicción marítima, que utilizan tanto capacidades de la Guardia Costera como del Departamento de Defensa, buscan desmantelar redes de transporte de crudo ilegal que alimentan mercados extra regulatorios.

La “flota oscura” ha crecido en los últimos años con cientos de embarcaciones identificadas que operan bajo estas tácticas de evasión, lo que ha llevado a Washington y a aliados a reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las normas internacionales.

Según reportes de PBS NewsHour, basados en información oficial del Gobierno estadounidense, la interceptación del M/T Sophia refuerza un enfoque cada vez más coordinado y robusto de Washington para hacer cumplir sanciones en alta mar.

La interceptación del M/T Sophia no fue un hecho aislado. Recientemente, autoridades estadounidenses confirmaron también la incautación del petrolero M/V Bella 1, rebautizado Marinera, en el Atlántico Norte, tras varias semanas de seguimiento por parte de la Guardia Costera.

🇺🇸 | El Comando Europeo de Estados Unidos informó oficialmente la incautación del petrolero Marinera (anteriormente Bella 1) por violaciones a las sanciones estadounidenses. pic.twitter.com/KZ7z9NKVxA — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 7, 2026

Funcionarios estadounidenses sostienen que estas interdicciones buscan proteger la seguridad marítima, garantizar el cumplimiento del régimen de sanciones y frenar economías paralelas que operan fuera del sistema internacional.

Mientras el M/T Sophia es conducido a territorio estadounidense para su disposición final, el caso se perfila como una nueva señal del endurecimiento de la estrategia de Washington frente al comercio energético ilícito en el hemisferio occidental.