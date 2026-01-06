Mundo

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

El mandatario aseguró que la venta será administrada por él para garantizar el beneficio al pueblo de Venezuela y a sus ciudadanos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 12:01 a. m.
El presidente Donald Trump anunció que recibirá petróleo venezolano.
El presidente Donald Trump anunció que recibirá petróleo venezolano. Foto: AP/Getty Images

El presidente Donald Trump anunció este martes, 6 de enero, que Venezuela entregará petróleo a Estados Unidos luego de las presiones que sostuvo el país tras la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento a varios buques petroleros sancionados en aguas internacionales.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, agregó.

Donald Trump había advertido a la industria petrolera, antes de tumbar a Nicolás Maduro: “Estén listos”

“He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, concluyó.

Mundo

Así es la “repugnante” celda de aislamiento donde estaría Nicolás Maduro: luces encendidas y máxima vigilancia por temor a un ataque

Deportes

Lionel Messi se prepara para el retiro: “Me gustaría tener mi propio club”, ¿descarta la dirección técnica?

Mundo

Los cinco países a los que Trump ha advertido luego de capturar a Maduro

Noticias Estados Unidos

Últimos días para inscribirse: esta plataforma virtual le facilita la inscripción a los colombianos en el exterior para elecciones 2026

Noticias Estados Unidos

El curioso video de Donald Trump burlándose de deportistas trans: “Es una locura”, repitió mientras alzaba pesas imaginarias

Mundo

Casa Blanca revela que Trump tiene “varias opciones” para Groenlandia, incluyendo la militar

Mundo

Apagón en Berlín: ¿quién es el grupo “de extrema izquierda” que saboteó a la capital alemana y la dejó tanto tiempo sin luz?

Macroeconomía

Lo que puede pasar con el precio del petróleo y cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Robots en Miami causan sensación: una revolución tecnológica que dará la vuelta al mundo

Noticias Estados Unidos

¿Qué pasará con los venezolanos con TPS en Estados Unidos? El Gobierno se contradice y endurece su mensaje para los inmigrantes

Este mismo día, más temprano, fuentes familiarizadas con el tema le aseguraron a la prensa que el gobierno de Trump organizó unos encuentros con compañías petroleras de Estados Unidos, para el final de esta semana, con la finalidad de discutir cómo aumentar la producción del recurso proveniente del país caribeño, luego de que las fuerzas armadas de Norteamérica derrocaran al dictador.

Evana, un petrolero, está atracado en el puerto de El Palito en Puerto Cabello, Venezuela.
Trump había pedido el acceso total al petróleo de Venezuela. Foto: AP

La intención del presidente Trump es que su nación ingrese de nuevo al mercado petrolero de Sudamérica luego de que el régimen tomó el control de las operaciones energéticas en la región hace más de 20 años. Lo anterior es clave para el país norteamericano, pues Venezuela —perteneciente a la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo)— cuenta con una de las mayores reservas del mundo.

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

China es, hasta ahora, el mayor comprador de petróleo de Venezuela. Un 63 % de las exportaciones de este recurso en crudo, en 2023, fue destinado para el gigante asiático. A este le sigue Estados Unidos, que se figura como la segunda potencia que más accede al petróleo del país del Caribe.

.
El presidente Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Un día después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez fue nombrada como la presidenta encargada. Ante la situación, el presidente Trump anunció que no habrá elecciones próximas en Venezuela hasta que se garantice la seguridad nacional, pero resaltó que al actual gobierno le pide el “acceso total” a los recursos naturales.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo el mandatario ante los periodistas el pasado domingo, 4 de enero. Cuando se le preguntó que a qué otras “cosas” se refería, Trump respondió que la infraestructura está en sus objetivos, debido a que “las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo”.

Más de Mundo

Una vista del Centro de Detención Metropolitano, donde el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue llevado ante su juicio en Nueva York, Estados Unidos, el 3 de enero de 2026

Así es la “repugnante” celda de aislamiento donde estaría Nicolás Maduro: luces encendidas y máxima vigilancia por temor a un ataque

Messi en entrevista Luzu

Lionel Messi se prepara para el retiro: “Me gustaría tener mi propio club”, ¿descarta la dirección técnica?

El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los países que compren gas o Petróleo de Venezuela.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

El presidente Donald Trump habla con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington

Los cinco países a los que Trump ha advertido luego de capturar a Maduro

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Últimos días para inscribirse: esta plataforma virtual le facilita la inscripción a los colombianos en el exterior para elecciones 2026

x

El curioso video de Donald Trump burlándose de deportistas trans: “Es una locura”, repitió mientras alzaba pesas imaginarias

Donald Trump quiere hacerse con el control de Groenlandia

Casa Blanca revela que Trump tiene “varias opciones” para Groenlandia, incluyendo la militar

Edificios residenciales con poca iluminación se ven en el distrito de Schlachtensee durante el enorme corte de energía en el suroeste de la capital alemana la tarde del 6 de enero de 2026, después de un incendio provocado el 3 de enero de 2026 en cables de alta tensión en un puente cerca de la central eléctrica de Lichterfelde en el canal Teltow en Berlín. La ira está hirviendo en partes de Berlín donde un ataque incendiario reivindicado por un grupo de extrema izquierda ha provocado un apagón que ha sumido a decenas de miles de personas en una oscuridad helada en pleno invierno. El corte de energía en el frondoso suroeste de la capital alemana, que también detuvo los trenes locales y obligó al cierre de tiendas, escuelas y hospitales, ha generado dudas sobre cuán resistente es el país al sabotaje de su infraestructura crítica. (Foto de RALF HIRSCHBERGER / AFP)

Apagón en Berlín: ¿quién es el grupo “de extrema izquierda” que saboteó a la capital alemana y la dejó tanto tiempo sin luz?

La brecha del lujo: Lo que cuesta el vestido de Delcy Rodríguez frente a los años de ahorro de un trabajador

Vestido de Delcy Rodríguez equivale a décadas de trabajo para un venezolano con salario mínimo

x

Robots en Miami causan sensación: una revolución tecnológica que dará la vuelta al mundo

Noticias Destacadas