Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

El presidente Donald Trump anunció este martes, 6 de enero, que Venezuela entregará petróleo a Estados Unidos luego de las presiones que sostuvo el país tras la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento a varios buques petroleros sancionados en aguas internacionales.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, agregó.

“He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, concluyó.

Este mismo día, más temprano, fuentes familiarizadas con el tema le aseguraron a la prensa que el gobierno de Trump organizó unos encuentros con compañías petroleras de Estados Unidos, para el final de esta semana, con la finalidad de discutir cómo aumentar la producción del recurso proveniente del país caribeño, luego de que las fuerzas armadas de Norteamérica derrocaran al dictador.

Trump había pedido el acceso total al petróleo de Venezuela. Foto: AP

La intención del presidente Trump es que su nación ingrese de nuevo al mercado petrolero de Sudamérica luego de que el régimen tomó el control de las operaciones energéticas en la región hace más de 20 años. Lo anterior es clave para el país norteamericano, pues Venezuela —perteneciente a la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo)— cuenta con una de las mayores reservas del mundo.

China es, hasta ahora, el mayor comprador de petróleo de Venezuela. Un 63 % de las exportaciones de este recurso en crudo, en 2023, fue destinado para el gigante asiático. A este le sigue Estados Unidos, que se figura como la segunda potencia que más accede al petróleo del país del Caribe.

El presidente Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Un día después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez fue nombrada como la presidenta encargada. Ante la situación, el presidente Trump anunció que no habrá elecciones próximas en Venezuela hasta que se garantice la seguridad nacional, pero resaltó que al actual gobierno le pide el “acceso total” a los recursos naturales.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo el mandatario ante los periodistas el pasado domingo, 4 de enero. Cuando se le preguntó que a qué otras “cosas” se refería, Trump respondió que la infraestructura está en sus objetivos, debido a que “las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo”.