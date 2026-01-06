Mundo

Delcy Rodríguez aseguró que no hay “agente externo” que gobierne en Venezuela

Las declaraciones de Rodríguez se dan en medio de las tensiones por la soberanía de Estados Unidos en el país caribeño.

6 de enero de 2026, 9:02 p. m.
Foto: Getty Images via AFP

La soberanía de Venezuela está en duda luego de que Estados Unidos asegurara haber tomado las riendas tras una ofensiva militar. En este contexto de crisis por la detención de Maduro y el control del crudo, Delcy Rodríguez rechazó las declaraciones de Trump, insistiendo en un mensaje televisado en que no existe “ningún agente externo” gobernando la nación.

A raíz de los sucesos que enmarcaron a Venezuela, como la captura de Nicolás Maduro, la disputa petrolera y la lucha por la soberanía, las declaraciones de Rodríguez no parecen guardar coherencia con las del presidente Trump.

Foto: @MonagasGar29422

“El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne Venezuela”, indicó Rodríguez en un mensaje televisado.

Un mandato de presión

Delcy Rodríguez asumió el poder en su lugar de forma interina. Era la vicepresidenta y la primera en la línea de sucesión.

Fue investida ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró “no culpable” ante un juez de Nueva York.

“Arquitecta de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico”: María Corina Machado aseguró que Delcy Rodríguez “no es confiable”

Rodríguez gobierna bajo una enorme presión para cumplir las demandas energéticas de Estados Unidos y reacomodar el chavismo sin Maduro. Por ello, sus declaraciones no concuerdan con los claros intereses de Estados Unidos, que aseguró tener el control de Venezuela tras el bombardeo a la capital y otros tres estados.

Foto: VTV

Rodríguez envió una carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto. La vicepresidenta de Maduro asumió el mando de forma interina en Venezuela tras la caída del gobernante izquierdista, quien se enfrenta a la justicia en Nueva York, junto con su esposa, por varios cargos, incluido el narcotráfico.

Muertes

Delcy Rodríguez brindó, por otra parte, un “reconocimiento a los mártires que pusieron su vida por defender a Venezuela”. Al menos 55 militares venezolanos y cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron en el ataque del 3 de enero, según cifras oficiales.

“Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo”, señaló la presidenta interina.

Foto: Tomada de Redes Sociales

La AFP confirmó la muerte de una mujer de 80 años en los bombardeos, mientras que una red que agrupa médicos en Venezuela estima un saldo total de 70 muertos y 90 heridos.

Estos son los principales obstáculos que enfrenta Delcy Rodríguez para gobernar Venezuela tras las amenazas de Trump

Por su parte, la ONU expresó su preocupación por la operación ordenada por el presidente Donald Trump y advirtió que “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

*Con información de AFP.

