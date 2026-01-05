Mundo

“Arquitecta de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico”: María Corina Machado aseguró que Delcy Rodríguez “no es confiable”

La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro manifestó su descontento con la ahora presidenta encargada de Venezuela.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 2:58 a. m.
María Corina Machado y Delcy Rodríguez.
María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Foto: AFP, montaje SEMANA

En entrevista con Fox News, María Corina Machado habló sobre la transición que se llevará a cabo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos del Gobierno de los Estados Unidos.

La líder opositora aseguró que la transición debe continuar, pero que Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la salida de Maduro, no es de fiar y es una de las “arquitectas” de los crímenes que habría cometido el régimen.

“Si bien creemos en que la transición se debe mover hacia adelante, Delcy Rodríguez, como lo sabemos, es una de las arquitectas centrales de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico. Ella es aliada y enlace de Rusia, China e Irán”, sostuvo.

Igualmente, señaló que los inversores internacionales no pueden confiar en ella y que los venezolanos rechazan su liderazgo.

“No es alguien que pueda ser confiable para inversores internacionales. Ella es rechazada por la gente en Venezuela. Vamos hacia adelante. Ganamos una elección por amplio margen en condiciones fraudulentas. En elecciones libres y justas, habríamos ganado con más del 90% de los votos. No tengo dudas", manifestó la líder opositora para el medio estadounidense.

En la entrevista, Machado aseguró que planea volver a Venezuela “lo antes posible” con el fin de buscar un rol en el que pueda ser “útil” para la causa.

“Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible. Todos los días tomo una decisión de dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses y es la razón por la que decidí irme. Creía que era más útil para nuestra causa hablando desde donde estoy. Pero planeo volver tan pronto sea posible“, afirmó.

María Corina Machado habla tras captura de Nicolás Maduro: “Mi plan es volver a Venezuela lo antes posible”

También hizo énfasis en que la situación en Venezuela de las últimas 24 horas es “alarmante”.

“Vemos una escalada. Hubo persecución y detención de cada venezolano que apoyaba las acciones del presidente Trump. Solo hoy, 14 periodistas fueron detenidos. Es muy alarmante, es algo que debe ser vigilado con cuidado por el Gobierno de Estados Unidos y la gente de Venezuela", detalló.

En otro aparte de la entrevista, Machado manifestó que el 3 de enero será histórico para Venezuela por ser “el día que la justicia venció la tiranía”.

“Es un hito. No es solo grande para la gente de Venezuela, sino que es un gran paso para la humanidad, la libertad y dignidad humana”, agregó.

Machado sigue por fuera de Venezuela, tras haber recibido el Premio Nobel de Paz en Oslo. Se espera que regrese a su país pronto, pese a que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió el rol de liderar la transición hacia la administración de Estados Unidos.

