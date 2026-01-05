María Corina Machado habla tras captura de Nicolás Maduro: “Mi plan es volver a Venezuela lo antes posible”

María Corina Machado, líder opositora venezolana, se refirió a la captura de Nicolás Maduro en su primera entrevista desde la intervención militar estadounidense.

De acuerdo con la ganadora del Nobel de Paz, planea volver a Venezuela lo antes posible.

“Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible. Todos los días tomo una decisión de dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses y es la razón por la que decidí irme. Creía que era más útil para nuestra causa hablando desde donde estoy. Pero planeo volver tan pronto sea posible“, dijo la líder opositora para Fox News.

Y aseguró que la situación en Venezuela en las últimas horas es “alarmante”.

“Vemos una escalada. Hubo persecución y detención de cada venezolano que apoyaba las acciones del presidente Trump. Solo hoy, 14 periodistas fueron detenidos. Es muy alarmante, es algo que debe ser vigilado con cuidado por el Gobierno de Estados Unidos y la gente de Venezuela", detalló.

Igualmente, se refirió a la transición liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien califica como “rechazada por el pueblo venezolano”.

“Si bien creemos en que la transición se debe mover hacia adelante, Delcy Rodríguez, como lo sabemos, es una de las arquitectas centrales de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico. Ella es aliada y enlace de Rusia, China e Irán”, manifestó Machado.

Delcy Rodríguez juramenta como presidenta interina tras arresto de Maduro, ¿qué sigue para Venezuela?

Y agregó: “No es alguien que pueda ser confiable para inversores internacionales. Ella es rechazada por la gente en Venezuela. Vamos hacia adelante. Ganamos una elección por amplio margen en condiciones fraudulentas. En elecciones libres y justas, habríamos ganado con más del 90% de los votos. No tengo dudas".

En otro aparte, dijo que el 3 de enero tendrá un lugar en la historia como “el día que la justicia venció una tiranía”.

“Es un hito. No es solo grande para la gente de Venezuela, sino que es un gran paso para la humanidad, la libertad y dignidad humana”, manifestó.

Se trata de la primera entrevista de la líder opositora desde que recibió el Premio Nobel de Paz por su liderazgo contra el régimen de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, elogió la operación ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura del entonces presidente.