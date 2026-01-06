Mundo

Los informes secretos de la CIA que fueron clave para que Donald Trump dejara el poder a Delcy Rodríguez y obviara a María Corina Machado

El diario ‘The Wall Street Journal’ asegura que la sugerencia de obviar a la nobel de paz está en documentos clasificados de inteligencia.

Cristina Castro

6 de enero de 2026, 3:37 p. m.
Delcy Rodríguez y María Corina Machado
Delcy Rodríguez y María Corina Machado Foto: AP, AFP ,ADOBE

Hay decenas de indicios, pero ninguna razón clara que explique por qué Donald Trump decidió hacer semejante desaire a María Corina Machado. En su primera rueda de prensa en Mar-a-Lago, el presidente de los Estados Unidos no solamente dijo que su país estaría a cargo de Venezuela y que el poder estaría transitoriamente en Delcy Rodríguez, sino que, además, agregó que Machado “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

Desde que Trump soltó esa frase, los medios del mundo han escudriñado en las que podrían ser las razones de ese malestar. El diario The Wall Street Journal ha soltado varias hipótesis. La última tiene que ver con unos documentos secretos de inteligencia a los que el medio tuvo acceso.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reacciona tras ser juramentada como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del Período Constitucional Legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reacciona tras ser juramentada como presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images via AFP

“Una reciente evaluación clasificada de inteligencia estadounidense determinó que altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estarían mejor posicionados para liderar un Gobierno temporal en Caracas y mantener la estabilidad del país”, señaló el diario norteamericano.

“Al igual que en su primer mandato, Trump estaba convencido de que la estabilidad a corto plazo en Venezuela solo podría mantenerse si el sucesor de Maduro contaba con el apoyo de las fuerzas armadas del país y otras élites”, agregó el medio, que aseguró que esa información solo se compartió con las personas más cercanas y conocedoras de la operación que venía.

María Corina Machado habla tras captura de Nicolás Maduro: “Mi plan es volver a Venezuela lo antes posible”
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la representación del gobierno noruego en Oslo.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la representación del Gobierno noruego en Oslo Foto: AFP

Machado no ha reaccionado con rechazo a Donald Trump, pero sí describió a Delcy Rodríguez como “una de las arquitectas centrales de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico. Ella es aliada y enlace de Rusia, China e Irán”.

La nobel habló con Fox News este lunes, 5 de enero. Machado dijo: “Tan pronto supe que habíamos recibido el Premio Nobel de Paz, se lo dediqué al presidente Trump. Creía en ese momento que lo merecía. Mucha gente, la mayoría, creía que era imposible lograr lo que acaba de hacer el sábado 3 de enero”.

Los elogios de María Corina Machado a Donald Trump: ofreció “compartir” su Nobel de Paz y aplaudió operación contra Nicolás Maduro

La prensa norteamericana había revelado que la molestia del presidente podría tener que ver con el hecho de que Machado recibiera el Nobel de Paz.

“Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, dijo una fuente de la Casa Blanca al diario The Washington Post.

En una entrevista en NBC, Trump respondió a esa versión: “Ella no debería haberlo ganado”. “Pero no, eso no tiene nada que ver con mi decisión”, agregó.

Donald Trump y María Corina Machado Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Otro informe del diario The New York Times reveló el fin de semana que habría otra poderosa razón para que Trump no quisiera a Machado en el poder y prefiriera a Delcy Rodríguez.

Según el medio, desde hace semanas, “los funcionarios estadounidenses ya habían elegido un candidato aceptable para reemplazar a Maduro, al menos por el momento: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien había impresionado a los funcionarios de Trump con su gestión de la crucial industria petrolera de Venezuela”.

A Donald Trump le preguntaron en vivo si es verdad que no apoya a María Corina Machado porque ganó el Premio Nobel de la Paz al que él aspiraba

