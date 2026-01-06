Los elogios de María Corina Machado a Donald Trump: ofreció “compartir” su Nobel de Paz y aplaudió operación contra Nicolás Maduro

María Corina Machado, líder opositora venezolana, habló por primera vez sobre la captura de Nicolás Maduro en Fox News, donde elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus acciones contra el régimen.

Pese a que Trump desde un principio la descartó como parte de la transición hacia una administración proestadounidense, incluso diciendo que no tiene “apoyo ni respeto” de los venezolanos, la líder opositora aplaudió la intervención militar y el liderazgo del mandatario.

Incluso, dijo que, desde que recibió el Premio Nobel de Paz, creyó que Trump lo merecía y se lo dedicó.

“Tan pronto supe que habíamos recibido el Premio Nobel de Paz, se lo dediqué al presidente Trump. Creía en ese momento que lo merecía. Mucha gente, la mayoría, creía que era imposible lograr lo que acaba de hacer el sábado 3 de enero”, dijo.

Y resaltó: “Creí que se lo merecía en octubre, imagina ahora. Ha probado al mundo lo que quiere. El 3 de enero quedará para la historia como el día en el que la justicia venció una tiranía. Es un hito. No es solo grande para los venezolanos y nuestro futuro, es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.

Luego, Machado aseguró que no le ha ofrecido el Premio Nobel de Paz a Trump “aún”, pero que está abierta a incluso compartirlo con él.

“No ha pasado aún, pero amaría decírselo personalmente. Que los venezolanos queremos dárselo y compartirlo con él. Lo que ha hecho es histórico. Es un gran paso hacia la transición democrática. Quiero decírselo a los americanos. Una Venezuela libre es un aliado en seguridad”, agregó.

De parte de los venezolanos, Machado le envió un mensaje: “Estamos agradecidos por su visión y acciones valientes”.

“Treinta millones de venezolanos están más cerca de la libertad. Estados Unidos es hoy un país más seguro”, dijo.

Sin embargo, la líder opositora sí rechazó la transición bajo Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada.

“Si bien creemos en que la transición se debe mover hacia adelante, Delcy Rodríguez, como lo sabemos, es una de las arquitectas centrales de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico. Ella es aliada y enlace de Rusia, China e Irán”, señaló.

Y agregó: “No es alguien que pueda ser confiable para inversores internacionales. Ella es rechazada por la gente en Venezuela. Vamos hacia adelante. Ganamos una elección por amplio margen en condiciones fraudulentas. En elecciones libres y justas, habríamos ganado con más del 90 % de los votos. No tengo dudas”.

Por ahora, Estados Unidos se juega la carta de Rodríguez, quien ha expresado voluntad de trabajo conjunto con el Gobierno Trump, y aún ve lejos unas nuevas elecciones, que serían el punto de partida de una transición democrática.