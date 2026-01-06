Mundo

Los elogios de María Corina Machado a Donald Trump: ofreció “compartir” su Nobel de Paz y aplaudió operación contra Nicolás Maduro

La líder opositora le expresó su agradecimiento al mandatario estadounidense, pese a haber sido descartada como parte de la transición en Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 10:38 a. m.
María Corina Machado y Donald Trump.
María Corina Machado y Donald Trump. Foto: AFP

María Corina Machado, líder opositora venezolana, habló por primera vez sobre la captura de Nicolás Maduro en Fox News, donde elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus acciones contra el régimen.

Pese a que Trump desde un principio la descartó como parte de la transición hacia una administración proestadounidense, incluso diciendo que no tiene “apoyo ni respeto” de los venezolanos, la líder opositora aplaudió la intervención militar y el liderazgo del mandatario.

Incluso, dijo que, desde que recibió el Premio Nobel de Paz, creyó que Trump lo merecía y se lo dedicó.

“Tan pronto supe que habíamos recibido el Premio Nobel de Paz, se lo dediqué al presidente Trump. Creía en ese momento que lo merecía. Mucha gente, la mayoría, creía que era imposible lograr lo que acaba de hacer el sábado 3 de enero”, dijo.

Mundo

Mujer fue arrestada durante entrevista en vivo tras protestar por ataque de Trump a Venezuela y captura de Maduro

Mundo

Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en la calles de Caracas: envió dura advertencia

Noticias Estados Unidos

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Noticias Estados Unidos

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

Mundo

🔴 En vivo | María Corina Machado mencionó que regresaría a Venezuela, agradece a Donald Trump y arremete contra Delcy Rodríguez

Noticias Estados Unidos

Casarse ya no basta: la alerta migratoria para parejas que buscan la green card

Mundo

Nicolás Maduro: el dictador envió un mensaje al chavismo con una señal que hoy la prensa descifra. Vea la imagen

Mundo

Se conoce lo primero que dijo e hizo Nicolás Maduro cuando ingresó al Tribunal Federal de Nueva York: “Nos quedamos fríos”

Política

Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

Confidenciales

Una cita secreta, a la que no pudo ir María Corina Machado, habría originado la molestia de Donald Trump

Y resaltó: “Creí que se lo merecía en octubre, imagina ahora. Ha probado al mundo lo que quiere. El 3 de enero quedará para la historia como el día en el que la justicia venció una tiranía. Es un hito. No es solo grande para los venezolanos y nuestro futuro, es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.

Luego, Machado aseguró que no le ha ofrecido el Premio Nobel de Paz a Trump “aún”, pero que está abierta a incluso compartirlo con él.

“No ha pasado aún, pero amaría decírselo personalmente. Que los venezolanos queremos dárselo y compartirlo con él. Lo que ha hecho es histórico. Es un gran paso hacia la transición democrática. Quiero decírselo a los americanos. Una Venezuela libre es un aliado en seguridad”, agregó.

De parte de los venezolanos, Machado le envió un mensaje: “Estamos agradecidos por su visión y acciones valientes”.

“Treinta millones de venezolanos están más cerca de la libertad. Estados Unidos es hoy un país más seguro”, dijo.

Sin embargo, la líder opositora sí rechazó la transición bajo Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada.

“Si bien creemos en que la transición se debe mover hacia adelante, Delcy Rodríguez, como lo sabemos, es una de las arquitectas centrales de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico. Ella es aliada y enlace de Rusia, China e Irán”, señaló.

Y agregó: “No es alguien que pueda ser confiable para inversores internacionales. Ella es rechazada por la gente en Venezuela. Vamos hacia adelante. Ganamos una elección por amplio margen en condiciones fraudulentas. En elecciones libres y justas, habríamos ganado con más del 90 % de los votos. No tengo dudas”.

Por ahora, Estados Unidos se juega la carta de Rodríguez, quien ha expresado voluntad de trabajo conjunto con el Gobierno Trump, y aún ve lejos unas nuevas elecciones, que serían el punto de partida de una transición democrática.

Más de Mundo

Este es el momento en el que la mujer fue capturada.

Mujer fue arrestada durante entrevista en vivo tras protestar por ataque de Trump a Venezuela y captura de Maduro

Diosdado Cabello en las calles de Caracas

Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en la calles de Caracas: envió dura advertencia

El senador republicano Marco Rubio se opuso desde el primer momento a la designación de Manes como embajadora en Colombia.

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Avión del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, declara emergencia sobre el Atlántico

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

María Corina Machado, Donald Trump

🔴 En vivo | María Corina Machado mencionó que regresaría a Venezuela, agradece a Donald Trump y arremete contra Delcy Rodríguez

El proceso para obtener la green card por matrimonio enfrenta mayores controles y revisiones por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Casarse ya no basta: la alerta migratoria para parejas que buscan la green card

Nicolás maduro

Nicolás Maduro: el dictador envió un mensaje al chavismo con una señal que hoy la prensa descifra. Vea la imagen

Nicolás Maduro.

Se conoce lo primero que dijo e hizo Nicolás Maduro cuando ingresó al Tribunal Federal de Nueva York: “Nos quedamos fríos”

El testimonio de Jeris Piña representa lo que vivieron y sintieron los venezolanos tras la captura de Maduro.

“Quisiéramos salir a gritar libertad y no podemos”: una venezolana cuenta cómo se vivió la caída de Nicolás Maduro desde Caracas

x

Con Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn, Petro insta a defender la soberanía nacional en las plazas de Colombia

Noticias Destacadas