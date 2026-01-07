Mundo

Washington anuncia que tomó el control de petrolero ruso en el Atlántico

El operativo se desplegó cerca de Islandia. El buque está relacionado con transporte de crudo iraní.

Johnathan Alexander Toro Romero

7 de enero de 2026, 1:30 p. m.
Vladimir Putin y Donald Trump amenazan con una nueva Guerra Fría.
Vladimir Putin y Donald Trump amenazan con una nueva Guerra Fría. Foto: Getty Images

Unidades de Fuerzas Especiales, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, ejecutaron el abordaje del petrolero Marinera (Bella-1) de bandera rusa, que tendría vínculos con Irán y que transporta petróleo venezolano. La operación se habría llevado a cabo en aguas del Atlántico Norte, en inmediaciones de Islandia.

