Los cinco países a los que Trump ha advertido luego de capturar a Maduro

Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, informó la Casa Blanca este martes.

Groenlandia es una isla y un territorio de Dinamarca, autónomo, ubicado entre los océanos Atlántico Norte y Ártico.

La dura advertencia de Washington llegó a pesar de que tanto Groenlandia como Dinamarca pidieron una reunión rápida con Estados Unidos para aclarar “malentendidos”.

La intervención militar estadounidense en Venezuela ha reavivado los planes de Trump sobre el territorio semiautónomo danés en el Ártico, que cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría desempeñar un papel crucial a medida que el deshielo polar abre nuevas rutas marítimas.

Manifestaciones el 15 de marzo de 2025 en Groenlandia rechazando el control que Donald Trump pretende ejercer sobre su territorio Foto: Anadolu via Getty Images

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

“El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió la vocera.

Apoyo europeo a Groenlandia

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este martes a los dirigentes europeos que expresaron su apoyo al territorio ante las reiteradas reivindicaciones de Trump.

Nielsen volvió a insistir en que Groenlandia, cuya política exterior y de defensa está en manos de Dinamarca, no está en venta y que solo los habitantes del vasto territorio pueden decidir su futuro.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieron anteriormente a Dinamarca para afirmar que defenderían los “principios universales” de “soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras”.

“Este apoyo es importante en un momento en el que se están cuestionando principios internacionales fundamentales”, escribió Nielsen en las redes sociales.

“Por este apoyo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento. En un momento en el que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a afirmar que su país se toma muy en serio a Groenlandia, este apoyo de nuestros aliados de la OTAN es importante e inequívoco”, añadió.

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, territorio donde viven unas 57.000 personas. Trump ya había señalado el domingo que la decisión sobre Groenlandia podría tomarse “en unos dos meses”, una vez que la situación en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, hoy presidente depuesto, sea menos apremiante.

Los mandatarios europeos subrayaron en una declaración conjunta que “corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen”.

“El Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos”, añadieron los dirigentes.

Según el presidente francés, Emmanuel Macron, y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

Nielsen, por su parte, insistió en mantener un “diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados, y mediante el uso de los foros existentes basados en los acuerdos que ya existen con Estados Unidos”.

Irán

La justicia iraní advirtió el 5 de enero de 2025 que no mostrará “ninguna indulgencia” hacia los “alborotadores”, en el noveno día de un movimiento de protesta y después de que Donald Trump amenazara con intervenir si se producía una represión mortal.

El presidente estadounidense amenazó el domingo con “golpear muy fuerte” a Irán si sus autoridades “empiezan a matar gente, como lo han hecho en el pasado”.

Comerciantes y comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní, el 29 de diciembre de 2025. Algunos comerciantes de Teherán cerraron sus tiendas el 29 de diciembre en protesta por las dificultades económicas y las fuertes fluctuaciones de la moneda iraní, según informaron medios iraníes, tras manifestaciones similares el día anterior. Foto: AFP

El movimiento de protesta, inicialmente vinculado al costo de la vida, comenzó el 28 de diciembre en Teherán, capital de Irán, y desde entonces se ha extendido al resto del país con demandas políticas.

Actualmente alcanza al menos a 45 ciudades, principalmente pequeñas y medianas y situadas sobre todo en el oeste del país, según un recuento de la Agencia France Press basado en anuncios oficiales y medios de comunicación.

“Ordeno al fiscal general y a los fiscales de todo el país actuar conforme a la ley y con determinación contra los alborotadores y quienes los apoyan (...) y no mostrar ninguna indulgencia ni complacencia”, declaró el lunes el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei. “La República Islámica escucha a los manifestantes y a los críticos y hace una distinción con los alborotadores”, añadió.

Policías y unidades antidisturbios fueron desplegados el lunes en los principales cruces de Teherán, según constató un corresponsal de AFP. También había agentes frente a algunas escuelas, mientras que varias universidades solo imparten sus clases en línea. La mayoría de los comercios, en cambio, estaban abiertos el lunes en la capital.

La agencia de prensa del poder judicial, Mizan, afirmó el lunes que los servicios de inteligencia de la policía de la capital habían incautado “armas, municiones y material para fabricar artefactos explosivos caseros” en un escondite.

Al menos 12 personas han muerto desde el inicio de las protestas en enfrentamientos localizados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance hecho en base a anuncios oficiales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó “la necesidad de evitar más víctimas” y consideró que “todos los individuos deben poder manifestarse pacíficamente”, informó su portavoz.

Las autoridades y medios iraníes no comunican sobre todos los incidentes de manera detallada, lo que complica la valoración de los hechos. Videos de la movilización circulan en redes sociales, pero no todos pueden ser verificados.

La moneda nacional, el rial, ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en un año y una hiperinflación de dos dígitos ha debilitado durante años el poder adquisitivo de los iraníes.

Cuba

“El 2026 va a ser duro”, vaticina un chofer en La Habana. Sumidos en una profunda crisis económica, los cubanos prevén un panorama aún más complejo tras la caída del Nicolás Maduro en Venezuela, fuerte aliado de la isla y su principal proveedor de petróleo.

“Si Venezuela es el principal suministrador (...) de petróleo” a Cuba, el escenario económico “se va a poner un poco complicado”, declara a la AFP el chofer Axel Alfonso, de 53 años, que trabaja para una empresa estatal.

Los vendedores esperan a los clientes junto al maletero de su coche clásico americano relleno de patatas fritas caseras y pan, en La Habana, Cuba. Martes 15 de julio de 2025. Foto: AP

Alfonso que, como el 80% de los cubanos, ha vivido toda su vida bajo el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962, asegura que no es “pesimista” sino “realista”, y vaticina que “el 2026 va a ser duro, muy duro”.

La situación “se puede poner más difícil, puede empeorar”, opina la recepcionista Madelín Terris (55).

El domingo, el presidente Donald Trump afirmó que la isla comunista, que ha sobrevivido a 13 administraciones estadounidenses, “está a punto de caer”, tras la captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses.

El presidente Donald Trump habla con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington Foto: AP

Sin embargo, el magnate republicano minimizó la necesidad de una intervención militar, al considerar que sería difícil para la isla mantenerse a flote sin recibir el petróleo venezolano.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que está cayendo”, añadió Trump, que durante su primer mandato (2017-2021) reforzó, como ningún otro inquilino de la Casa Blanca, las sanciones contra la isla, después de un breve deshielo diplomático con Barack Obama.

“Momento de incertidumbre”

Ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, Cuba logró sobrevivir a la fuerte crisis económica que generó la implosión del bloque comunista soviético en 1991, abriéndose al turismo y a la inversión extranjera.

A partir del 2000, contó con el petróleo venezolano mediante un acuerdo con el presidente Hugo Chávez (1999-2013) para el suministro de crudo venezolano a la isla, a cambio del envío de médicos, maestros y entrenadores deportivos cubanos a la nación sudamericana.

“Venezuela ha estado enviando a Cuba un promedio de 30.000 a 35.000 barriles diarios”, detalla Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas.

Sin embargo, esa cifra es apenas un tercio de lo que Caracas entregaba a la isla hace 10 años. En 2024, el consumo del país fue de 72.000 barriles diarios.

Desde hace seis años, Cuba está sumida en otra grave crisis económica, con escasez de todo tipo y prolongados apagones, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía de planificación centralizada y el colapso del turismo.

En el último lustro, el PIB cubano cayó un 11% y el gobierno enfrenta una severa escasez de divisas para garantizar los servicios sociales básicos, en particular el funcionamiento de su red eléctrica, el mantenimiento de su sistema sanitario y el suministro de productos subvencionados a la población.

Precisamente, las dificultades económicas fueron uno de los detonantes de las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, en las que miles de cubanos salieron a la calle gritando “tenemos hambre” y “abajo la dictadura”.

Desde entonces, los cortes de electricidad y las dificultades que enfrentan los cubanos para abastecerse han acrecentado el descontento y provocado manifestaciones esporádicas, rápidamente controladas por el gobierno.

Un posible cese del suministro de petróleo venezolano genera preocupación. “Estamos viviendo un momento de incertidumbre”, detalla la abogada Daira Pérez, de 30 años.

“60 años peleando”

Para Piñón, que es experto en temas de petróleo, “no está claro si los envíos de petróleo venezolano a Cuba continuarán”.

Pero “Cuba no tiene los recursos para comprar ese volumen en los mercados internacionales, ni socio político que la rescate de esa posible situación”, apunta.

Pese a la preocupación por lo que pueda suceder, los cubanos, acostumbrados a las amenazas y los momentos de fuerte tensión con su poderoso vecino, continúan su difícil vida cotidiana.

“A lo mejor tenemos miedo, pero se pelea con miedo (...). Ya llevamos 60 años peleando y hay que seguir”, asegura Alfonso.

Roberto Brown (80) era joven cuando Washington impuso a Cuba un bloqueo naval durante la denominada crisis de los misiles de 1962, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Trump “vive amenazando duro” a los cubanos, se queja.

“Pero el sabe dónde (en qué país) se va a meter”, y debe recordar que “un cohete desde allá, llega aquí, pero el de aquí llega allá también”, advierte.

México

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el sábado que la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa sean un mensaje dirigido a México, pero pidió “hacer algo” contra los carteles de la droga presentes en el país vecino.

Trump anunció este sábado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas especiales, tras una serie de ataques en Venezuela, y su presentación ante la justicia en Nueva York, donde el mandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas desde 2020.

Preguntado sobre si la operación, que oficialmente se saldó sin ningún estadounidense muerto, era un mensaje también a México, por donde entra la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, Trump contestó: “No era esa la intención”.

“Somos muy amigos de ella”, la presidente Claudia Sheinbaum, añadió. “Es una buena mujer, pero los carteles controlan México. Ella no controla México”.

Proveniente de la academia, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de México en 200 años. Foto: AFP

México acusa a Estados Unidos de atraer ese flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor en el mundo, además de permitir el paso ilegal de un gran número de armas para el crimen organizado.

“Le he pedido muchas veces, ¿quiere que nos encarguemos de los carteles? y ella me dice, no, no, señor presidente”, explicó. “Así que tenemos que hacer algo, porque en mi opinión el número real de muertos (por consumo de drogas) es de 300.000 al año”, aseveró Trump.

Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará “de nuevo las armas” ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioran progresivamente, con constantes cruces de acusaciones entre ambos mandatarios por temas como la seguridad regional, los aranceles y el manejo de la política migratoria.

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025, en Bogotá Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

“Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo el mandatario en la red social X.

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería “cuidarse el trasero”, luego de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Además, describió a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “No lo hará por mucho más tiempo”, advirtió el presidente estadounidense.

Petro, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, fue también congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”, agregó el mandatario en su publicación del lunes.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

Con información de AFP