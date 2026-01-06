Estados Unidos

Mujeres a la guerra: Estados Unidos revisa las capacidades femeninas en funciones de combate

Desde Washington se evalúa la eficacia de varias mujeres, luego de polémicas declaraciones del secretario de Defensa.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

6 de enero de 2026, 8:40 p. m.
Se revisa la eficacia en las funciones de combate terrestre.
Se revisa la eficacia en las funciones de combate terrestre.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva a cabo una revisión de la eficacia femenina en las funciones de combate terrestre, así lo informó desde Washington el Pentágono, este martes, 6 de enero.

La institución está a cargo de Pete Hegseth, quien antes de llegar al cargo de secretario de Defensa Nacional, se mostró en contra de las llamadas políticas woke (progresistas) militares, destinadas a promover la igualdad de oportunidades de las minorías, y de que tengan funciones de combate.

En El Pentágono funciona el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
En el Pentágono funciona el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La revisión está siendo realizada por el Instituto de Análisis de Defensa, una organización sin ánimo de lucro, con el fin de “garantizar que se cumplan las normas y que Estados Unidos mantenga el ejército más letal”, declaró el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, en un comunicado.

Aseguró que las evaluaciones de guerra no excluirán a hombres ni mujeres, ya que el sexo no será quien defina su rol, sin embargo, sí sus capacidades físicas.

Sus declaraciones demostraron que a pesar de la objetividad, se insinúan factores tradicionalmente favorables para el sexo masculino: “Nuestros estándares para los puestos de armas de combate serán de élite, uniformes y neutros en cuanto al sexo, porque el peso de una mochila o de un ser humano no distingue entre hombres y mujeres”, afirmó Wilson.

Pentágono toma decisión tras el caso de Hegseth por el manejo de datos militares sensibles sobre Yemen en Signal

Postura de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos

x
Pete Hegseth, secretario de Defensa del gobierno Trump.

Antes de su nominación como secretario de Defensa, Hegseth dijo durante un episodio del pódcast Shawn Ryan Show que se oponía a que las mujeres desempeñaran funciones de combate, aunque no a su presencia en las fuerzas armadas en general.

Mediante un comunicado de prensa, el Pentágono aseguró que la institución “no comprometerá los estándares para satisfacer cuotas o una agenda ideológica”.

La política de Hegseth que reaviva acusaciones de racismo en el Ejército de EE. UU.: “No más barbas, no más pelo largo...”

¿Los hombres son más fuertes que las mujeres?

Desde la Revista Nacional de Medicina en Estados Unidos (Pubmed), se destacan varios artículos, entre los cuales permite concluir que en todas las muestras utilizadas, el resultado era similar, con una superación masculina en el factor fuerza física.

Uno de los estudios de la prestigiosa revista médica concluye que después de los 18 años, las mujeres generan entre 30 y 62 % la fuerza de la que pueden generar los hombres. La investigación advierte que esta conclusión varía dependiendo de la formación corporal del individuo; sin embargo, estos datos están corroborados y fue lo que encontraron en su estudio.

fuerza brazo
Fuerza en un brazo.

