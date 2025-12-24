Nación

La poderosa mujer del ELN que maneja las bases de datos para atacar a la Fuerza Pública en las regiones

Los guerrilleros atacan a los uniformados que se encuentran en retiro o en su plan vacacional.

Gabriel Salazar López

24 de diciembre de 2025, 10:49 a. m.
Guerrilla del ELN
Guerrilla del ELN Foto: AFP

En las Fuerzas Militares de Colombia hay máxima alerta por la filtración de bases de datos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que realiza inteligencia criminal para llevar a cabo ataques armados contra uniformados que se encuentran en periodo de retiro o disfrutan de sus vacaciones.

La inteligencia de las Fuerzas Militares ha podido establecer, mediante interceptaciones telefónicas y fuentes humanas, que una mujer es la cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo de esta guerrilla. Es conocida con el alias de Johana; aún no se le conoce el rostro, pero sí están claros los movimientos que realiza en varias zonas del país.

Un experimentado analista de inteligencia precisó a SEMANA que han escuchado durante muchas horas conversaciones entre integrantes de este grupo y que han tenido que descifrar las claves que utilizan para comunicarse.

¿Falló la inteligencia militar? Ataque del ELN en Aguachica ocurrió pese a un dispositivo de máxima alerta en Cesar

Actualmente, esta peligrosa mujer se encuentra en el departamento del Chocó y desde ese punto ha realizado varias llamadas a otros integrantes de las células urbanas del ELN, con el fin de coordinar los atentados contra integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos hombres y mujeres.

“Su mayor control criminal lo tiene en Antioquia y el Chocó, incluyendo partes de Córdoba, donde tiene fuerte vigilancia a los integrantes de las diferentes instituciones. No descartamos que utilice a mujeres que llaman la atención para poder confirmar los objetivos, es decir, verificar que las víctimas sí pertenezcan a alguna institución a las que tienen en la mira”, detalló la fuente de inteligencia militar.

La mujer no ha podido ser plenamente identificada por los agentes de la inteligencia, pero sí conocen todos sus movimientos y solo esperan que dé un paso en falso para poder identificarle su rostro para su posterior captura.

“Sabemos que se mueve con unos 30 hombres aproximadamente por varias regiones del país, donde el ELN quiere tener mayor control y presencia frente a otros grupos ilegales”, explicó.

Militares, soldados, arma
Uniforme del Ejército Nacional de Colombia. Foto: Álvaro Tavera

Asimismo, desde las Fuerzas Militares tratan de establecer qué funcionarios, al interior de las instituciones, le entregaron, a cambio de una jugosa suma de dinero, estas bases de datos a la guerrilla.

“Tenemos información preliminar que nos indica de dónde pudo haber salido estas bases de datos, pero estamos recopilando los elementos materiales probatorios para iniciar los procesos disciplinarios, pero también judiciales porque es sumamente grave estas filtraciones”, finalizó.

Máxima alerta en las Fuerzas Militares: ELN tendría una base de datos de varias unidades del país

Aunque esta guerrilla anunció el cese de actividades terroristas contra la Fuerza Pública durante Navidad y fin de año, las autoridades se encuentran en máxima alerta, porque no descartan que, tras este anuncio, arranque la guerrilla con el ‘plan pistola’.

