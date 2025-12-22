Nación

Máxima alerta en Fuerzas Militares: ELN tendría base de datos de varias unidades del país

SEMANA conoció que la inteligencia militar está verificando qué tanta información tiene esta guerrilla de los integrantes de las Fuerzas Pública.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

22 de diciembre de 2025, 2:18 p. m.
Integrantes del ELN.
Integrantes del ELN. Foto: AFP

Este lunes, 22 de diciembre, SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia, que hay máxima alerta entre las Fuerzas Militares porque la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría en su poder bases de datos de varias unidades del país, donde conocen cada movimiento de los uniformados que salen con vacaciones, con permisos y hasta los que solicitaron el retiro por años de trabajo.

La fuente de inteligencia militar consultada por esta revisa precisó que se encuentran tratando de establecer qué tanta información tienen los integrantes de esta guerrilla para afectar a sus compañeros de varias unidades a nivel nacional.

Noticia en desarrollo...

