Máxima alerta en Fuerzas Militares: ELN tendría base de datos de varias unidades del país

Este lunes, 22 de diciembre, SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia, que hay máxima alerta entre las Fuerzas Militares porque la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría en su poder bases de datos de varias unidades del país, donde conocen cada movimiento de los uniformados que salen con vacaciones, con permisos y hasta los que solicitaron el retiro por años de trabajo.

La fuente de inteligencia militar consultada por esta revisa precisó que se encuentran tratando de establecer qué tanta información tienen los integrantes de esta guerrilla para afectar a sus compañeros de varias unidades a nivel nacional.

Noticia en desarrollo...