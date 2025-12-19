¿Falló la inteligencia militar? Ataque del ELN en Aguachica ocurrió pese a un dispositivo de máxima alerta en Cesar

El atentado con explosivos y ráfagas de fusil contra una unidad militar en Aguachica ha generado todo tipo de reacciones en Colombia. En este acto terrorista, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), murieron siete soldados del Ejército Nacional y 31 más resultaron heridos, varios de ellos de gravedad.

El ataque ocurrió pese a que todas las instalaciones del Ejército Nacional se encontraban en máxima alerta ante amenazas del ELN en el departamento del Cesar.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

En entrevista con Noticias Caracol, el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, sostuvo que los hechos se presentaron a pesar del refuerzo en las medidas de seguridad.

“Se presentaron unos hechos en los que resultaron heridos 31 de nuestros hombres. De ellos, cinco requirieron intervención quirúrgica; ya fueron operados con éxito y se encuentran en proceso de recuperación en clínicas de alta complejidad en Aguachica”, explicó el oficial al noticiero nacional.

Ataque del ELN contra el batallón Juncal en Aguachica, Cesar. Foto: Redes sociales

Al mismo tiempo, el coronel explicó detalles del ataque perpetrado por el ELN: “Este es un ataque indiscriminado perpetrado por el grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional, mediante el uso de medios de lanzamiento y drones. Esta acción generó afectaciones en las instalaciones del puesto de mando del Batallón de Infantería Ricaurte, donde lamentablemente fallecieron seis de nuestros soldados”.

El oficial señaló que la amenaza ya era de conocimiento de la institución, pero que el ataque ocurrió pese a ello: “Nos encontrábamos en máxima alerta debido a las manifestaciones y publicaciones realizadas por el ELN, particularmente por el Frente Camilo Torres. Sin embargo, las capacidades que hoy tienen estos grupos armados les permitieron generar esta afectación”, afirmó.

Guerra antidrones: ¿Gustavo Petro reconoció tarde el grave problema en Colombia? Dilian Francisca Toro lleva meses lanzando alertas

Ataque del ELN contra el batallón Juncal en Aguachica, Cesar. Foto: Redes sociales

Según su testimonio, los guerrilleros realizaron el atentado contra esta unidad en cuestión de segundos, pero muchas personas se preguntan: ¿dónde estaba la inteligencia, falló?

“En cuestión de segundos dejaron el vehículo, activaron los medios de lanzamiento y se produjo la explosión”, relató Molina.

Finalmente, el comandante detalló que habrían sido utilizadas “entre tres y cuatro cargas explosivas” y el sobrevuelo de “tres y cuatro drones. El Ejército Nacional ya activó la ruta de atención a través de nuestro Centro de Familia, con psicólogas militares, capellanes y personal en territorio”.