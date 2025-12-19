Guerra antidrones: ¿Gustavo Petro reconoció tarde el grave problema en Colombia? Dilian Francisca Toro lleva meses lanzando alertas

Tuvo que ocurrir el atentado terrorista del ELN contra una base militar, que dejó como saldo seis soldados muertos y 32 heridos, para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro —a quien le quedan ocho meses en el poder— reconociera que la guerra que hoy promueven los grupos armados migró de los enfrentamientos convencionales al uso de drones, algo muy similar a lo que ocurre entre Ucrania y Rusia.

Este viernes, 19 de diciembre, tras lo ocurrido en Aguachica, un día después de que el ELN finalizara su paro armado, Petro reconoció el error.

Los disidentes de las Farc recurren a esta clase de aeronaves a la hora de atacar a los soldados que permanecen en el corregimiento de El Plateado, Argelia. Foto: Ejército Nacional

“Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas; valen un billón de pesos para todo el país. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, informó el jefe de Estado.

Cada equipo, aproximadamente, podría alcanzar los 1.400 millones de pesos, informó el Ejército. En algunos casos, la tecnología detecta el despegue de los drones. Y, en otras, los bloquean e impiden que lancen explosivos contra sus objetivos.

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

El Gobierno reconoció el problema de los drones, pero la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha venido pidiendo, casi a gritos al Gobierno nacional, que inyecte recursos económicos que permitan atender la guerra de drones que se vive en el Cauca, que ha dejado varias víctimas y que ha generado afectaciones en Cali. Según reiteró, su voz no ha sido escuchada en Bogotá.

Esta semana, Toro fue vehemente con Petro y le recordó que el sistema antidrones que tiene el Valle lo financió el Gobierno departamental porque no podía esperar las ayudas de la Casa de Nariño, que no llegaron.

“Presidente, ¿acaso es mentira que desde la Gobernación le hemos pedido una estrategia regional de seguridad, que usted no ha implementado? ¿Acaso es mentira que la guerra antidrones la hemos tenido que asumir desde la Gobernación porque el Gobierno a su cargo no ha tenido cómo hacerlo?“, le preguntó Toro a Petro.

Y siguió: “¿Acaso es mentira que su proceso de paz total no ha sido ni total ni ha traído la paz? ¿Acaso es mentira que las capacidades aéreas, ventaja estratégica que tenía el Estado contra el narcoterrorismo, están diezmadas por ausencia de combustible y mantenimiento a las aeronaves? Sí, presidente, han sido asesinados soldados, policías, civiles, muchos de ellos porque están desprotegidos o porque la guerra con drones no está siendo atendida desde sus competencias en debida manera”.

El ELN utiliza drones para atacar a la fuerza pública. Foto: Suministrado a Semana

Remató: “Presidente, el Valle del Cauca, el suroccidente del país necesita que usted se ponga al mando para recuperar la soberanía que se ha perdido en extensos territorios; no caiga en una discusión de redes sociales, lo invito a que trabajemos, sin mirar diferencias políticas, en recobrar la seguridad de los vallecaucanos: es su deber; yo sigo presta a seguir cumpliendo con el mío”.

