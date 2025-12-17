POLÍTICA

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?"

Petro la llamó mentirosa y la mandataria del Valle del Cauca le salió al paso a su afirmación.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 12:17 p. m.
Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro.
Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se siente sola enfrentando la seguridad de su departamento. Al menos, a juzgar por sus más recientes mensajes en sus redes sociales, no parece satisfecha con el apoyo que recibe por parte del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar las alteraciones de orden público por parte de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco.

“La seguridad la estamos asumiendo solo las regiones”, dijo Toro, visiblemente molesta en una conferencia de prensa tras responder por el atentado en el barrio Mariano Ramos de Cali.

Petro, visiblemente molesto, la llamó mentirosa.

“Mentiras lo que dice la gobernadora. Tenemos a miles de hombres del Ejército en el Cauca para defender a ese departamento y al Valle del Cauca de los narcotraficantes armados. Decenas de nuestro hombres enviados bajo mis ordenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido asesinados al servicio del pueblo. Así que deje de mentir, señora gobernadora”, respondió el presidente.

Política

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Política

El mal año legislativo de Gustavo Petro: las grandes reformas no prosperan y el presidente pierde las mayorías en el Congreso

Política

Exclusivo: las fotos de los lujos de los capos de Medellín que negocian la paz total con el Gobierno Petro

Política

Gustavo Petro reconoce que Nicolás Maduro es un dictador, pero lo defiende: “No hay evidencia de que sea narco”

Política

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

Política

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

Política

Avanza investigación contra Cristina Lombana por allanamiento: Benedetti, a ampliar su denuncia en la Comisión de Acusación

Semana TV

Gustavo Petro desata nuevo lío diplomático para Colombia

Política

Gustavo Petro tendrá que retractarse de sus señalamientos contra Joseba Grajales y Grupo Keralty

Política

Una foto de José Antonio Kast con Javier Milei enfureció a Gustavo Petro: su reacción impactó en las redes sociales

Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder cuestionaron la decisión del presidente Gustavo Petro de aplazar la cofinanciación del proyecto ferroviario.
Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder cuestionaron la decisión del presidente Gustavo Petro de aplazar la cofinanciación del proyecto ferroviario. Foto: Gobernación del Valle

Toro no se quedó callada y le salió al paso a sus afirmaciones con varios interrogantes.

“Presidente, ¿acaso es mentira que desde la Gobernación le hemos pedido una estrategia regional de seguridad, que usted no ha implementado?“, preguntó.

Y siguió: “¿Acaso es mentira que la guerra anti drones la hemos tenido que asumir desde la gobernación porque el gobierno a su cargo no ha tenido cómo hacerlo? ¿Acaso es mentira que su proceso de Paz Total no ha sido ni total ni ha traído la Paz? ¿Acaso es mentira que las capacidades aéreas, ventaja estratégica que tenía el Estado contra el narcoterrorismo, están diezmadas por ausencia de combustible y mantenimiento a las aeronaves?“.

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro.
Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

“Si, presidente, han sido asesinados soldados, policías, civiles, muchos de ellos porque están desprotegidos o porque la guerra con drones no está siendo atendida desde sus competencias en debida manera.Presidente, el Valle del Cauca, el suroccidente del país necesita que usted se ponga al mando para recuperar la soberanía que se ha perdido en extensos territorios, no caiga en una discusión de redes sociales, lo invito a que trabajemos, sin mirar diferencias políticas, en recobrar la seguridad de los vallecaucanos: es su deber, yo sigo presta a seguir cumpliendo con el mío”, manifestó.

Ellos son los dos suboficiales que fallecieron en medio del atentado terrorista en Cali el 16 de diciembre de 2025.
Ellos son los dos suboficiales que fallecieron en medio del atentado terrorista en Cali el 16 de diciembre de 2025. Foto: Policía Nacional

La gobernadora ha sido enfática en que desde el primer día de su gobierno, hace casi dos años, “hemos insistido hasta el cansancio: la seguridad de los ciudadanos del Valle depende de una estrategia regional clara, firme y liderada por el Gobierno Nacional para el suroccidente, una necesidad que se acrecienta ante amenazas infames de un paro armado. Rechazo el atentado ocurrido en Cali, que hoy enluta al Valle con el asesinato de dos policías”.

Toro reconoce el esfuerzo de las Fuerzas Militares y la Policía que adelantan su trabajo en el Valle del Cauca, pero tiene claro que también los han debilitado con recursos desde el Gobierno central.

Mas de Política

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro.

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?"

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro y su agitada noche en X: lamentó el hundimiento de su reforma a la salud, cuestionó a Sergio Fajardo, Catherine Juvinao y Cambio Radical

Gustavo Petro Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y de Germán Ávila

El mal año legislativo de Gustavo Petro: las grandes reformas no prosperan y el presidente pierde las mayorías en el Congreso

Lujos Cárcel de Itagüi

Exclusivo: las fotos de los lujos de los capos de Medellín que negocian la paz total con el Gobierno Petro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (R), y el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)

Gustavo Petro reconoce que Nicolás Maduro es un dictador, pero lo defiende: “No hay evidencia de que sea narco”

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

María Fernanda Cabal señaló que Miguel Polo Polo “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal del representante.

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

Armando Benedetti y Cristina Lombana.

Avanza investigación contra Cristina Lombana por allanamiento: Benedetti, a ampliar su denuncia en la Comisión de Acusación

María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal denunció presuntas irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

Gustavo Petro JOSEBA GRAJALES

Gustavo Petro tendrá que retractarse de sus señalamientos contra Joseba Grajales y Grupo Keralty

Noticias Destacadas