Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro tras ataques de las Farc en Valle: “¿Acaso es mentira?"

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se siente sola enfrentando la seguridad de su departamento. Al menos, a juzgar por sus más recientes mensajes en sus redes sociales, no parece satisfecha con el apoyo que recibe por parte del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar las alteraciones de orden público por parte de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco.

“La seguridad la estamos asumiendo solo las regiones”, dijo Toro, visiblemente molesta en una conferencia de prensa tras responder por el atentado en el barrio Mariano Ramos de Cali.

Petro, visiblemente molesto, la llamó mentirosa.

“Mentiras lo que dice la gobernadora. Tenemos a miles de hombres del Ejército en el Cauca para defender a ese departamento y al Valle del Cauca de los narcotraficantes armados. Decenas de nuestro hombres enviados bajo mis ordenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido asesinados al servicio del pueblo. Así que deje de mentir, señora gobernadora”, respondió el presidente.

Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder cuestionaron la decisión del presidente Gustavo Petro de aplazar la cofinanciación del proyecto ferroviario. Foto: Gobernación del Valle

Toro no se quedó callada y le salió al paso a sus afirmaciones con varios interrogantes.

“Presidente, ¿acaso es mentira que desde la Gobernación le hemos pedido una estrategia regional de seguridad, que usted no ha implementado?“, preguntó.

Y siguió: “¿Acaso es mentira que la guerra anti drones la hemos tenido que asumir desde la gobernación porque el gobierno a su cargo no ha tenido cómo hacerlo? ¿Acaso es mentira que su proceso de Paz Total no ha sido ni total ni ha traído la Paz? ¿Acaso es mentira que las capacidades aéreas, ventaja estratégica que tenía el Estado contra el narcoterrorismo, están diezmadas por ausencia de combustible y mantenimiento a las aeronaves?“.

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

“Si, presidente, han sido asesinados soldados, policías, civiles, muchos de ellos porque están desprotegidos o porque la guerra con drones no está siendo atendida desde sus competencias en debida manera.Presidente, el Valle del Cauca, el suroccidente del país necesita que usted se ponga al mando para recuperar la soberanía que se ha perdido en extensos territorios, no caiga en una discusión de redes sociales, lo invito a que trabajemos, sin mirar diferencias políticas, en recobrar la seguridad de los vallecaucanos: es su deber, yo sigo presta a seguir cumpliendo con el mío”, manifestó.

Ellos son los dos suboficiales que fallecieron en medio del atentado terrorista en Cali el 16 de diciembre de 2025. Foto: Policía Nacional

La gobernadora ha sido enfática en que desde el primer día de su gobierno, hace casi dos años, “hemos insistido hasta el cansancio: la seguridad de los ciudadanos del Valle depende de una estrategia regional clara, firme y liderada por el Gobierno Nacional para el suroccidente, una necesidad que se acrecienta ante amenazas infames de un paro armado. Rechazo el atentado ocurrido en Cali, que hoy enluta al Valle con el asesinato de dos policías”.

Toro reconoce el esfuerzo de las Fuerzas Militares y la Policía que adelantan su trabajo en el Valle del Cauca, pero tiene claro que también los han debilitado con recursos desde el Gobierno central.