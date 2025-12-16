La millonaria recompensa por responsables de atentado con explosivos en Cali: dos policías murieron

Hasta 200 millones de pesos ofrecen desde la Alcaldía de Cali junto con la Policía Metropolitana por los responsables de accionar una carga explosiva en el sur de la ciudad, donde murieron dos subintendentes de la institución.

Los policías asesinados son los subintendentes identificados como Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, y Rober Steven Melo Londoño, de 33 años. Ambos fueron trasladados con graves heridas hasta centros asistenciales cercanos, pero, pese al esfuerzo de los médicos, murieron.

Ellos son los dos suboficiales que fallecieron en medio del atentado terrorista en Cali el 16 de diciembre de 2025. | Foto: Policía Nacional

Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, precisó que trabajan para dar con los responsables, con el apoyo de las Fuerzas Militares.

“Nosotros, como administración distrital, ratificamos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por cualquier información que permita identificar no solamente a los autores materiales de este hecho, sino también a los autores intelectuales”, dijo el funcionario.

Al mismo tiempo, García lamentó lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por este hecho terrorista.

“Hay que rechazar las intenciones terroristas que hoy han afectado con las vidas de dos policías, que siempre ha sido la intención de este grupo terrorista”, expresó García.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de poder reforzar la seguridad en esta zona del país.

“De nuevo, hacemos un llamado al Gobierno nacional sobre las capacidades que se requieren contra estos grupos armados organizados, si la única intención que tienen es afectar la vida y la tranquilidad de los caleños y de los vallecaucanos. Es la única intención que han demostrado y hoy, desafortunadamente, han afectado la vida de los policías”, agregó.

Sitio donde se registró el atentado con explosivos en el sur de Cali. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, precisó: “Vamos a continuar, como lo ha mencionado el señor general Bello, con todas las capacidades para la investigación y todos los recursos para determinar los responsables. Pero sí hacemos nuevamente un llamado al Gobierno nacional: no podemos seguir haciendo lo mismo contra unas organizaciones cuya única intención es afectar la vida de los colombianos”.