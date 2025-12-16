Suscribirse

Cali

La millonaria recompensa por responsables de atentado con explosivos en Cali: dos policías murieron

Desde la Alcaldía de Cali confirmaron que trabajan de la mano con la Policía Nacional para evitar nuevos hechos de terrorismo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

16 de diciembre de 2025, 4:02 p. m.
Sitio del atentado con explosivo. Dos policías fueron asesinados.
Sitio del atentado con explosivo. Dos policías fueron asesinados | Foto: Suministrada a SEMANA.

Hasta 200 millones de pesos ofrecen desde la Alcaldía de Cali junto con la Policía Metropolitana por los responsables de accionar una carga explosiva en el sur de la ciudad, donde murieron dos subintendentes de la institución.

Los policías asesinados son los subintendentes identificados como Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, y Rober Steven Melo Londoño, de 33 años. Ambos fueron trasladados con graves heridas hasta centros asistenciales cercanos, pero, pese al esfuerzo de los médicos, murieron.

Contexto: Ataque terrorista en Cali deja dos policías asesinados: lo que se sabe
Ellos son los dos suboficiales que fallecieron en medio del atentado terrorista en Cali el 16 de diciembre de 2025.
Ellos son los dos suboficiales que fallecieron en medio del atentado terrorista en Cali el 16 de diciembre de 2025. | Foto: Policía Nacional

Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, precisó que trabajan para dar con los responsables, con el apoyo de las Fuerzas Militares.

“Nosotros, como administración distrital, ratificamos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por cualquier información que permita identificar no solamente a los autores materiales de este hecho, sino también a los autores intelectuales”, dijo el funcionario.

Al mismo tiempo, García lamentó lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por este hecho terrorista.

“Hay que rechazar las intenciones terroristas que hoy han afectado con las vidas de dos policías, que siempre ha sido la intención de este grupo terrorista”, expresó García.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de poder reforzar la seguridad en esta zona del país.

“De nuevo, hacemos un llamado al Gobierno nacional sobre las capacidades que se requieren contra estos grupos armados organizados, si la única intención que tienen es afectar la vida y la tranquilidad de los caleños y de los vallecaucanos. Es la única intención que han demostrado y hoy, desafortunadamente, han afectado la vida de los policías”, agregó.

Contexto: Identifican a los dos policías asesinados en ataque terrorista de Cali: autoridades en máxima alerta
Sitio donde se registró el atentado con explosivos en el sur de Cali.
Sitio donde se registró el atentado con explosivos en el sur de Cali. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, precisó: “Vamos a continuar, como lo ha mencionado el señor general Bello, con todas las capacidades para la investigación y todos los recursos para determinar los responsables. Pero sí hacemos nuevamente un llamado al Gobierno nacional: no podemos seguir haciendo lo mismo contra unas organizaciones cuya única intención es afectar la vida de los colombianos”.

En Cali, las autoridades se encuentran en máxima alerta con el fin de evitar nuevos ataques contra la Fuerza Pública, como el de hoy, que cobró la vida de dos integrantes de la Policía Metropolitana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

2. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

3. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

4. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

5. ¿A qué hora es el Medellín vs. Nacional, por la final vuelta de la Copa BetPlay 2025?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caliataque terroristaPolicía NacionalValle del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.