Identifican a los dos policías asesinados en ataque terrorista de Cali: autoridades en máxima alerta
Durante la madrugada de este martes, 16 de diciembre, hubo dos explosiones en el sur de la ciudad.
El horror de la guerra volvió a sacudir a Cali, Valle del Cauca, durante la madrugada de este martes, 16 de diciembre, cuando fueron detonadas dos cargas explosivas: la primera ocurrió sobre las 3:55 a. m. y la segunda a las 4:10 a. m.
Los policías asesinados son los subintendentes identificados como Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, y Rober Steven Melo Londoño, de 33 años. Ambos terminaron gravemente heridos, por lo que los trasladaron hasta centros asistenciales cercanos, pero pese al esfuerzo de los médicos, murieron.
A esta hora, desde la Policía Metropolitana de Cali, con apoyo de otras instituciones encargadas de la seguridad, han desplegado operativos de control y verificación en varios puntos de la ciudad, con el fin de evitar nuevos ataques de terror.
Las autoridades continúan verificaciones en la zona.
A su turno, el concejal de Cali Roberto Ortiz señaló que los hechos de violencia siguen registrándose en la ciudad y que es necesario el fortalecimiento de la inteligencia policial con el fin de anticiparse a estos hechos de terror.
“Una verdad que duele en el alma: nuestra ciudad está asediada por la criminalidad. Bandas locales, disidencias de las Farc infiltradas en zonas urbanas y rurales, influencia del ELN con acciones armadas recientes… y hasta rumores de facciones del Clan del Golfo”, dijo el cabildante por medio de su cuenta en la red social X.
Al mismo tiempo, hizo un llamado al alcalde Alejandro Eder para que destine más inversión a la Policía Metropolitana.
“Invertir en el comando central de la Policía Cali, vehículos blindados para patrullaje seguro, drones de ala fija para vigilancia aérea implacable, cámaras fijas/móviles con monitoreo 24/7 e inversión masiva en inteligencia e investigación criminal”, agregó.
Desde la Policía Metropolitana de Cali han desplegado todo operativo de seguridad y de control con el fin de evitar nuevos ataques terroristas que colocan en jaque la convivencia y la seguridad de los residentes de la capital de Valle del Cauca.