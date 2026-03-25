Semana Santa Cali 2026: agenda de eventos, rutas y celebraciones

La Semana Santa es uno de los periodos más representativos en Colombia, no solo desde el punto de vista religioso, sino también como un espacio de encuentro cultural y turístico. Por ello, la ciudad de cali se prepara con una agenda de eventos para la ciudadanía, con el fin de disfrutar, tanto de espacios católicos, como culturales.

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Para 2026, la programación oficial, organizada y publicada por la Alcaldía de Cali, se desarrollará del 24 de marzo al 5 de abril, con eventos distribuidos a lo largo de estas fechas en diferentes escenarios de la ciudad.

La agenda inició el 24 de marzo, con presentaciones como el Trío Radici, Cuarteto Lumina y Baobab Sax Cuartet a las 4:00 p.m. en el Centro Cultural Comuna 16, así como el Tamborimba Ensamble a las 7:00 p.m. en el Teatro Municipal.

Cali se prepara para vivir la Semana Santa en este 2026. Foto: Alcaldía de Cali

El 25 de marzo, la programación incluye el Ensamble de cuerdas de la Escuela de Música Desepaz a las 11:00 a.m. en la Capilla San José – La Elvira, y la Orquesta y Coros del Conservatorio Antonio María Valencia y Univalle a las 7:00 p.m. en la Sala Antonio María Valencia.

Para el 26 de marzo, se desarrollarán conciertos como el de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Occidente a las 6:30 p.m. en la Javeriana, y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Notas de Paz a las 7:00 p.m. en la Parroquia Inmaculada Concepción.

El 27 de marzo se presentarán el Ensamble Barroco de Bogotá y la Banda Sinfónica de Pereira, ambos a las 7:00 p.m. en el Teatrino Municipal y la Sala Antonio María Valencia, respectivamente.

La programación continúa el 28 de marzo con el Grupo Sonata Cali a las 5:00 p.m. en el Teatro Municipal, seguido el 29 de marzo por el Grupo Aviva Gospel de Cartagena en el mismo escenario a la misma hora.

La agenda de la ciudad está destinada para feligreses y personas ajenas a la religión católica. Foto: Alcaldía de Cali

El 30 de marzo, el Cuarteto Peregrino de Bogotá y el Grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Siloé se presentarán a las 7:00 p.m. en el Teatrino Municipal y la Parroquia San Cayetano.

El 31 de marzo, la programación incluye la Banda Departamental, el Coro Spinto y el Grupo Añuritay con la Misa Criolla a las 7:00 p.m. en el Teatro Municipal.

Para el 1 de abril, se realizarán conciertos como el de la Orquesta Sinfónica Juvenil Mensajeros de Esperanza a las 7:45 p.m. en el Santuario Divina Misericordia, y el Dúo Rojas-Hernández a las 7:30 p.m. en el Teatrino del Teatro Municipal.

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El 2 de abril (Jueves Santo) se desarrollará la ruta religiosa en el centro histórico entre las 6:30 p.m. y 8:45 p.m., con punto de encuentro en Coltabaco y cupo limitado a 100 asistentes. Ese mismo día habrá presentaciones como la Camerata de la Filarmónica Joven de Colombia a las 11:00 a.m. y la Orquesta Filarmónica de Cali a las 5:00 p.m.

El 3 de abril (Viernes Santo) se presentará nuevamente la Orquesta Filarmónica de Cali a las 5:00 p.m. en el Teatro Municipal, mientras que el 4 de abril será el turno de la Orquesta Universidad del Cauca con “Litoral Sinfónico”.

La programación cierra el 5 de abril, con la Orquesta Filarmónica de Cali a las 11:00 a.m. en la Parroquia Jesús Obrero.

Durante el Jueves, Viernes y Sábado Santo, se realizará mapping en iglesias emblemáticas como San Antonio, La Merced, La Ermita y la Catedral San Pedro en tres horarios nocturnos: 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

Cómo vivir la Semana Santa en Cali. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Adicionalmente, entre el 29 de marzo y el 5 de abril, estarán habilitados los ascensos a cerros como Cristo Rey y el Cerro de las Tres Cruces en horarios desde las 5:00 a.m., junto con actividades ambientales como el ‘plogging’ con incentivos ecológicos.

En paralelo, las autoridades anunciaron un despliegue de 7.000 uniformados de la Policía y más de 400 agentes de tránsito, quienes estarán a cargo de la seguridad, el orden público y la movilidad durante toda la temporada.

Con esta programación distribuida por fechas, Cali estructura una agenda que combina eventos culturales, religiosos y operativos institucionales, en uno de los periodos de mayor actividad turística del año.