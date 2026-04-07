Toman drástica medida contra grupo de “satánicos” que intentó boicotear misa en plena Semana Santa: se les iría hondo

Gran indignación se desató en Semana Santa después de que el pasado viernes un grupo de personas calificadas como “satánicas” interrumpiera el viacrucis que se realizaba en la Iglesia de San Francisco, en el centro de la capital del país.

Rechazo e indignación por presencia de grupos “satánicos” frente a iglesias del centro de Bogotá en plena Semana Santa

El hecho se conoció gracias a diferentes videos que comenzaron a circular a través de redes sociales y en los que se alcanza a escuchar a estas personas gritando diferentes palabras soeces. Además, iban vestidos con cadenas, símbolos religiosos y maquillaje oscuro, entre otros.

Ante lo sucedido, el concejal Andrés Barrios se pronunció en las últimas horas y confirmó que radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por los delitos de actos de discriminación y perturbación de ceremonias religiosas.

Por medio de un comunicado, el cabildante aseguró que esta situación generó intimidación y afectó el desarrollo normal del acto religioso, por lo que incluso los feligreses se vieron obligados a cerrar las puertas de la iglesia y la policía tuvo que intervenir.

“En Bogotá queman iglesias, vandalizan templos y se burlan de la fe, mientras la institucionalidad se queda de brazos cruzados. Lo ocurrido es grave, no puede quedar en la impunidad y debe tener consecuencias. Por eso pedí a la Fiscalía que investigue los hechos ocurridos, identifique a los responsables y aplique las sanciones correspondientes“, dijo.

Según comentó, en la denuncia argumentó que lo sucedido podría constituir no solo una perturbación directa de una ceremonia religiosa en curso, sino también un acto de discriminación por motivos de creencias, al haberse dirigido deliberadamente contra un espacio y momento de práctica de culto.

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Asimismo, el concejal Barrios cuestionó duramente a la Alcaldía por la falta de “contundencia” que hubo frente a estos hechos.

“Es fundamental que el Distrito garantice la libertad religiosa y de culto, además, que existan acciones concretas que prevengan todo hecho que atenta contra la fe de millones de ciudadanos“, expresó.

Por último, anunció la radicación de un proyecto con el que se buscará combatir el sesgo anticreyente e impulsará la creación de una mesa ciudadana para construir esta iniciativa de manera colectiva.

Por lo mismo, les hizo un llamado a pastores, líderes religiosos, feligreses y a todos los ciudadanos que consideran que la libertad religiosa debe ser respetada, a sumarse a este proceso con el propósito de conformar un espacio de trabajo conjunto.