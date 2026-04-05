Plan retorno tras Semana Santa. Balance de siniestralidad y lo que se espera para este domingo de resurrección

A pocas horas de terminar el retorno de las familias colombianas que salieron de sus sitios de origen a disfrutar del puente más largo del año, los altos mandos de la Policía entregaron un balance preliminar de lo que ha sido hasta ahora el plan retorno y lo que falta en este domingo de resurrección que pone fin a la Semana Santa.

Muchos colombianos se adelantaron al regreso a sus ciudades, y volvieron el sábado de Gloria, precisamente para evitar los monumentales trancones que suelen formarse en las vías de acceso a las principales ciudades del país.

Y no es para menos. Hasta el momento, según las estadísticas presentadas por el coronel Jair Parra, director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, se han movilizado por los distintos corredores viales 9,2 millones vehículos y aún estiman que faltan 1,8 millones, según las cuentas basadas en el registro de de los peajes.

La mayor parte de los autos transportan familias enteras, por lo que el general general Wharlintong Iván Gualdrón Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de Policía, hizo un llamado a la prudencia. De hecho, en esta Semana Santa, activaron el llamado Plan ‘Alguien te espera en casa’, para sensibilizar a los viajeros sobre las medidas de seguridad que hay que tener al movilizarse por carretera. Aunque el objetivo era evitar o al menos disminuir la accidentalidad, durante la temporada de descanso hubo graves sucesos que cobraron vidas.

Accidente en la vía Bogotá-La Vega. Un bus intermunicipal con 42 ocupantes se volcó. Foto: captura pantalla

Sinisetralidad

Las cifras de siniestralidad en el puente de Semana Santa indica que se presentaron 240 accidentes que dejaron 72 personas fallecidas y 326 lesionados, según el reporte preliminar entregado por las autoridades policiales.

De acuerdo con lo informado por Gualdrón, se registraron 1669 capturas y se incautaron 5,7 toneladas de estupefacientes, mientras que fueron recuperados 254 vehículos hurtados.

En materia de tránsito, Parra confirmó que se impusieron más de 30.085 comparendos, 10.903 de los cuales tuvo como razón el porte ilegal de armas.

Accidentalidad en Semana Santa

Para los operativos de seguridad durante la Semana Santa, se activó un operativo de más de 34 mil uniformados hombres y mujeres dedicados específicamente a realizar actividades operativas y preventivas. En las carreteras de todo el territorio nacional fueron ubicados 234 puestos de prevención y control, no solo para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, sino para indicar a los viajeros las medidas necesarias para proteger vidas en las vías.

Así están las vías de entrada a Bogotá Foto: Policía Nacional / Transmisión de Youtube

De acuerdo con lo manifestado por los voceros policiales, a partir de un análisis preliminar que visualizó lo sucedido entre 2023 y 2025, fueron priorizados 20 ejes viales en los que se apostaron los agentes para prevenir accidentalidad.

El coronel Parra, de la Policía de Tránsito, se refirió a los siniestros viales de impacto que sucedieron entre jueves y viernes Santo y que involucraron principalmente al transporte de carga y pasajeros. Es el caso de lo ocurrido en la vía Zipaquirá-Ubaté y Bogotá-La Vega, para mencionar solo dos de los accidentes graves. A partir de allí, según dijo el coronel, se reforzó la presencia de uniformados, dentro del llamado Plan Freno, para adelantar la inspección técnica de vehículos y el control de velocidad.

Pocos trancones

Durante toda la mañana del domingo se registraban pocos trancones en vías de acceso a Bogotá, como la Autopista Norte.

Aún faltan familias por retornar a sus hogares, por lo que los operativos continuarán hasta el final de este domingo de resurrección.