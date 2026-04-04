Rechazo e indignación por presencia de grupos “satánicos” frente a iglesias del centro de Bogotá en plena Semana Santa

Durante las actividades de la Semana Santa, mientras feligreses cumplían con la tradicional visita a las iglesias, un grupo de personas irrumpió sorpresivamente en medio de las actividades religiosas, afirmando identificarse como “satánicos”.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales por asistentes a la ceremonia en la Iglesia de San Francisco, estas personas vestían de negro, con máscaras, prendas de látex, portaban cadenas y exhibían elementos asociados a símbolos religiosos, lo que generó indignación y rechazo entre los presentes.

El dia de hoy Jueves en medio de las tradicionales visitas a las 7 #iglesias por parte de los #católicos, un grupo de 'Satanistas' también hicieron caminatas en el famoso 'Septimazo' por el centro de #Bogotá.



Llevaban biblias satánicas, psicotrópicos y bebidas alcohólicas. pic.twitter.com/pX1fJ4XWVJ — Felipe González (@gsamueel_) April 3, 2026

A las afueras del templo, el grupo comenzó a entonar cánticos y lanzar provocaciones, situación que obligó a la intervención de la Policía Nacional para controlar a las personas. En videos grabados dentro de la iglesia, se aprecia como algunos asistentes intentaron cerrar las puertas con el fin de evitar interrupciones.

Además, los participantes portaban elementos como biblias satánicas, sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas. Las imágenes también muestran cruces invertidas y a una persona con un cartel de Papa Francisco intervenido con los colores de la bandera de Colombia.

🇨🇴 🚨 #BOGOTÁ | Denuncian presencia de grupos con simbología satánica frente a iglesias del centro en plena Semana Santa. Feligreses rechazan lo que consideran un acto de provocación e irrespeto a sus creencias.

La libertad de culto tiene límites cuando vulnera al otro. ⛪⚠️ pic.twitter.com/49HQ1gSLyE — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 3, 2026

El hecho generó un rechazo inmediato y miles de reacciones en redes sociales, debido al contraste con las creencias de la mayoría de la población en plena Semana Santa.

Ante esta situación, la candidata presidencial Paloma Valencia manifestó su rechazo a través de la red social X por lo ocurrido en Bogotá contra cientos de creyentes. La senadora calificó el hecho como una “agresión contra todos”.

Lo vivido en Bogotá el Viernes Santo contra cientos de creyentes es una agresión contra todos.



Nada justifica agredir, ridiculizar o provocar desde cualquier creencia.



En Colombia hay un principio básico: el respeto. Y quien no respeta, rompe la convivencia.



La fe que… https://t.co/4NHA12ZLTR — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 4, 2026

“Lo vivido en Bogotá el Viernes Santo contra cientos de creyentes es una agresión contra todos. Nada justifica agredir, ridiculizar o provocar desde cualquier creencia. En Colombia hay un principio básico: el respeto. Y quien no respeta, rompe la convivencia. La fe que profesamos millones de colombianos no se toca. Se respeta. Siempre”, se lee en una publicación hecha por Paloma Valencia en la red social.

Lo vivido en Bogotá el Viernes Santo hacia cientos de creyentes es una agresión contra todos.



Nada justifica agredir, ridiculizar o provocar desde cualquier creencia. pic.twitter.com/rMgkiVPZzI — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 4, 2026

A esta postura se sumó la del también candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien rechazó y condenó los hechos, calificándolos como actos de “ignorancia, irrespeto y vulgaridad”.

Todo mi rechazo a estos actos de ignorancia, irrespeto y vulgaridad. Confunden libertad con libertinaje y atacan nuestras tradiciones porque son incapaces de sentir la fe. Los niños no deberían ser obligados a ver este tipo de esperpentos diabólicos en las calles.



Por fortuna,… https://t.co/gqyoBsrUT5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 4, 2026

“Todo mi rechazo a estos actos de ignorancia, irrespeto y vulgaridad. Confunden libertad con libertinaje y atacan nuestras tradiciones porque son incapaces de sentir la fe. Los niños no deberían ser obligados a ver este tipo de esperpentos diabólicos en las calles. Por fortuna, la Colombia creyente está unida y muy por encima de esto. Dios en nuestro corazón. Nada más importante que ello”, precisó el también abogado.