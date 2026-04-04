En un departamento reconocido por sus multitudinarias celebraciones de Semana Santa, hay un municipio que se aparta del ruido y la promoción turística.

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En Sutatenza, la conmemoración religiosa se vive desde la tradición comunitaria, sin espectáculos ni grandes agendas, en un ambiente de recogimiento que contrasta con otros destinos de Boyacá.

Una Semana Santa sin eventos masivos ni promoción turística en el Valle de Tenza

En un departamento reconocido por sus multitudinarias celebraciones de Semana Santa, hay un municipio que se aparta del ruido y la promoción turística.

En Sutatenza, la conmemoración religiosa se vive desde la tradición comunitaria, sin grandes agendas ni espectáculos, en un ambiente de recogimiento que contrasta con otros destinos del departamento.

La diferencia se hace evidente al contrastar esta experiencia con la visión institucional del departamento.

La Gobernación de Boyacá ha promovido la Semana Santa como una temporada que combina fe, cultura y turismo, con programación en decenas de municipios diseñada para recibir visitantes y dinamizar la economía local.

En Sutatenza, la Semana Santa invita a vivir la tradición religiosa en comunidad, en un ambiente de recogimiento y respeto que se mantiene generación tras generación. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Sutatenza - Boyacá

En esas agendas oficiales se incluyen conciertos de música sacra, representaciones en vivo, exposiciones y actividades culturales pensadas tanto para propios como para turistas.

De esta forma, se sigue consolidando a Boyacá como uno de los principales destinos de turismo religioso en Colombia.

Sin embargo, no todos los municipios siguen esa lógica. Sutatenza aparece, precisamente, como un contraste dentro de ese panorama.

No figura en las cartillas institucionales como uno de los principales focos de programación turística, ni como escenario de grandes eventos culturales.

Esto evidencia una dinámica distinta: una Semana Santa que no se organiza en función del visitante, sino de la comunidad. Esta ausencia en los circuitos promocionales no significa falta de tradición.

Por el contrario, según la misma Gobernación, la Semana Santa en Boyacá ha sido durante siglos una manifestación de fe transmitida de generación en generación, basada en celebraciones litúrgicas que conservan su esencia espiritual.

En municipios como Sutatenza, esa raíz se mantiene con mayor pureza.

Las actividades se concentran en las parroquias, en los actos religiosos y en la participación directa de los fieles, sin la incorporación de componentes culturales masivos o espectáculos que sí caracterizan a otros destinos del departamento.

Desde la perspectiva institucional, la Semana Santa es ante todo un tiempo de reflexión, recogimiento y espiritualidad.

Esa definición, promovida por las autoridades departamentales, encuentra en Sutatenza una de sus expresiones más fieles: una celebración que no gira en torno al turismo, sino a la práctica religiosa cotidiana.

Desde la perspectiva de la Iglesia, representada en la Diócesis de Garagoa, estas fechas están dedicadas a la oración, la liturgia y la participación activa de los fieles, en coherencia con el sentido religioso de la conmemoración.

En contraste con municipios donde la oferta incluye festivales, rutas turísticas o grandes montajes escénicos, este territorio boyacense conserva una dinámica más discreta.

La experiencia no está diseñada para el visitante ocasional, sino para quienes hacen parte de la vida del pueblo, lo que le da un carácter más íntimo y menos intervenido por las dinámicas del mercado turístico.

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Sutatenza representa otra cara de la misma tradición: la de una Semana Santa que no busca ser espectáculo ni atraer multitudes, sino mantenerse como un espacio de fe compartida.

Una celebración que, lejos del turismo masivo, sigue encontrando su sentido en la comunidad y en la continuidad de sus prácticas religiosas.