Seis iglesias de Antioquia recomendadas para visitar en Semana Santa: templos donde la fe cobra vida

Al ser uno de los países con mayor número de católicos del mundo, Colombia se posiciona como un destino privilegiado para quienes desean vivir experiencias de turismo religioso.

En departamentos como Antioquia, los visitantes pueden sentir en sus templos cómo la fe cobra vida. Estos espacios, más allá de su imponente arquitectura y valor histórico, se convierten en escenarios donde la espiritualidad se vive intensamente a través de tradiciones, celebraciones y expresiones culturales que han perdurado por generaciones.

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Por eso, en Semana Santa, esta región del país suele recibir a miles de feligreses que buscan recorrer sus templos más representativos, entre los que se destacan:

La Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción

En el municipio de Santa Fe de Antioquia, considerado uno de los destinos patrimoniales más importantes del país, se ubica la icónica Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción.

Este templo fue construido entre los siglos XVIII y XIX, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la arquitectura colonial en Antioquia.

Santa Fe de Antioquia es uno de los pueblos patrimonio de Colombia y es uno de los preferidos por los turistas extranjeros. Foto: Getty Images

Durante la Semana Santa, las calles empedradas y plazas de este municipio antioqueño se llenan de procesiones tradicionales que atraen tanto a fieles como a turistas.

Iglesia Nuestra Señora del Carmen

Situada en el municipio de Guatapé, uno de los más visitados del departamento, esta iglesia se transforma en un escenario imperdible durante la Semana Santa, cuando la fe, la tradición y el ambiente turístico se entrelazan para ofrecer una experiencia única a quienes la visitan.

Catedral Nuestra Señora de las Mercedes

Ubicada en Jericó, un municipio reconocido por su riqueza cultural y religiosa, es uno de los más visitados durante la Semana Santa, no solo por su valor arquitectónico, sino también por su conexión con la historia religiosa del país.

En general, este municipio ha sido escenario de importantes procesos de fe y peregrinación, lo que fortalece su atractivo durante estas fechas de reflexión y unión.

Jericó es un destino que lo tiene todo: es perfecto para quienes disfrutan el turismo religioso y el ecoturismo. Foto: Adobe Stock

Basílica Menor de la Inmaculada Concepción

Esta iglesia representa una parada imperdible en Jardín. Sus visitantes quedan sorprendidos con su estilo neogótico que domina el parque principal.

Además, durante la Semana Santa, el municipio se destaca por ofrecer una experiencia que mezcla tradición religiosa con turismo de naturaleza.

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Santuario Nuestra Señora de la Asunción

En Marinilla, esta iglesia se consolida como el corazón de las celebraciones religiosas. Además, durante Semana Santa, las procesiones se convierten en parte del paisaje con emblemáticas imágenes religiosas, convirtiendo a este destino en un lugar ideal para quienes desean vivir una experiencia auténtica y llena de tradición.

Marinilla es uno de los municipios de Antioquia, ideal para el turismo religioso. Foto: Getty Images

Iglesia de la Inmaculada Concepción

Por último, en el municipio de Concepción, considerado uno de los destinos emergentes del turismo en el departamento, se alza este templo frente al parque principal, cuya arquitectura colonial combina con el valioso entorno patrimonial que caracteriza al pueblo.