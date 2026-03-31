Turismo

La ciudad colombiana elegida como el mejor destino internacional por encima de capitales europeas

El reconocimiento fue otorgado en los Food and Travel Readers Awards México.

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Redacción Turismo
31 de marzo de 2026, 11:01 a. m.
En esta ciudad uno de los principales encantos son sus playas.
En esta ciudad uno de los principales encantos son sus playas. Foto: Getty Images

Las ciudades colombianas cada vez ganan más reconocimiento a nivel internacional como destinos turísticos con un gran potencial y diversidad de atractivos que vale la pena conocer.

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Una de las más turísticas y preferidas por miles de viajeros acaba de ser seleccionada como Mejor Destino Internacional en los Food and Travel Readers Awards México.

De acuerdo con información de Procolombia, en la final de la categoría Travel, la ciudad se impuso ante destinos europeos y asiáticos como Austria, Berlín, Londres y Turquía, consolidando su preferencia entre los lectores de gastronomía y viajes.

Carmen Caballero, presidente de Procolombia, indicó que este galardón es un reconocimiento directo a la magia, la historia y la infraestructura de clase mundial que ofrece esta capital colombiana.

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Cartagena es considerada una de las mejores ciudades para visitar. Foto: Colprensa

Los resultados de las votaciones ratifican que esta joya del Caribe es un eje estratégico de turismo de alto valor, capaz de competir y ganar frente a las capitales turísticas más emblemáticas de Europa y Asia.

“Al ser elegida por los lectores por encima de destinos como Londres o Berlín, confirmamos que Cartagena es hoy un destino de lujo sostenible y altamente competitivo en el escenario global”, explicó la funcionaria.

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Este premio es otorgado por Food and Travel, una publicación que nació en el Reino Unido en 1997 y que actualmente tiene presencia en nueve países, incluidos México, Italia, Alemania y Turquía.

Según dio a conocer Procolombia, el reconocimiento se fundamenta en la estrategia de promoción internacional que se viene trabajando del país. En este contexto, la institución ha enfocado sus esfuerzos en resaltar la sofisticación de Cartagena, integrando su patrimonio histórico con una oferta de servicios premium que responde a las expectativas y exigencias del viajero internacional.

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Cartagena de Indias es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Los resultados de Cartagena en la categoría Travel coinciden con un momento de alta competitividad y exposición para la ciudad, destacado por la reciente realización del festival SUMAQ.

Este evento contó con la participación de la familia Marcon y sus tres Estrellas Michelin, lo que posicionó a la ciudad como un epicentro de experiencias únicas. Otro ejemplo de este ecosistema de calidad es el restaurante Celele, liderado por el chef Jaime Rodríguez, que ocupa la quinta posición en la región y forma parte del listado global de los 50 Best.

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Al consolidarse como el Mejor Destino Internacional, la Heroica se transforma con un alto nivel competitivo en la oferta turística nacional ante el mundo, reafirmando su posición en el mapa del turismo y su preferencia en el gusto de los viajeros provenientes del exterior.