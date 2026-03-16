Así se vive la Semana Santa en Cartagena 2026: eventos imperdibles que combinan fe, patrimonio y deporte

Cartagena de Indias se consolida como uno de los destinos más destacados de Colombia, ideal para visitar en cualquier época del año, incluso durante la Semana Santa, una de las festividades religiosas más importantes para los católicos del país.

En el marco de esta conmemoración religiosa, que va del 27 de marzo al 5 de abril de 2026, La Heroica presenta una agenda especial, la cual incluye eventos imperdibles que combinan fe, patrimonio y deporte.

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Uno de ellos es el Camino a la Pascua, una procesión solemne liderada por los niños y niñas de la ciudad. En la programación también se destaca Lucernario, un espacio de luz y oración que contará con la participación especial del reconocido cantante católico Pablo Martínez.

Otros eventos que se encuentran en la agenda son:

Confesatón: Un encuentro masivo de fe y reconciliación.

Un encuentro masivo de fe y reconciliación. Peregrinación por las 7 iglesias: La tradicional visita nocturna a los templos de la ciudad, sirviendo como “Pasaporte a la Indulgencia Plenaria”.

De acuerdo con Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, las actividades que hacen parte de esta agenda especial para Semana Santa en Cartagena son el “resultado de una profunda articulación entre el sector público, el sector privado y la Arquidiócesis de Cartagena“.

Imagen que refleja el patrimonio sacro de Cartagena Foto: Crédito: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias / API

Su objetivo al promover este tipo de experiencias, según indica la funcionaria, es fortalecer el turismo religioso y “consolidar esta vivencia espiritual y cultural como parte ineludible de la agenda que los visitantes planifican al elegir nuestra ciudad”.

Por su parte, el padre Julio César Muñoz, delegado arquidiocesano para la pastoral turística, resaltó: “La Semana Santa es el corazón de la fe de la Iglesia, y Cartagena es una ciudad privilegiada al contar con un patrimonio religioso tan rico y vivo”.

Teniendo en cuenta esto, las entidades extienden una invitación abierta a todos los colombianos y a los propios cartageneros a “sumarse a esta agenda, a vivir el recogimiento y a fortalecer su experiencia espiritual en nuestros templos y plazas”.

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Además, bajo el liderazgo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se busca que las actividades trasciendan el ámbito religioso y posicionen la identidad, la gastronomía y los saberes ancestrales como grandes atractivos para propios y visitantes, mediante una oferta cultural integral orientada a salvaguardar el patrimonio y dinamizar la economía local.

En este contexto, el Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera se consolida como el evento central, que este año llegará a diferentes barrios, donde cada sector participante podrá desarrollar su propio festival comunitario.

También se pone a disposición la red de museos de la ciudad, con la intención de visibilizar estos recintos no solo como depósitos de historia, sino como centros dinámicos de formación y encuentro ciudadano.