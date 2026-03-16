A solo 10 minutos de San Gil y 2 horas de Bucaramanga: el pueblo que cada vez atrae a más amantes de los deportes extremos

En medio de su imponente geografía montañosa, Santander esconde pueblos llenos de encanto que invitan a descubrir paisajes, tradiciones y experiencias inolvidables. Entre ellos, sobresale San Gil, también conocido como la capital de la aventura, un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y adrenalina en un mismo lugar.

A solo diez minutos de este popular pueblo santandereano y dos horas de Bucaramanga, se encuentra el colorido municipio de Pinchote, donde hay un sitio turístico que cada vez atrae a más amantes de los deportes extremos.

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Se trata de Xplorer Park, que en redes sociales se presenta como el parque de cuerdas más grande de Colombia, un lugar que, según los testimonios de algunos viajeros, lo tiene todo para vivir experiencias emocionantes y cargadas de adrenalina en un entorno de gran belleza natural en Santander.

Las actividades que ofrece este lugar están diseñadas tanto para quienes buscan retos físicos y experiencias llenas de adrenalina, como para los visitantes que prefieren disfrutar de un plan tranquilo en familia.

El espacio cuenta con recorridos de cuerdas que ponen a prueba la destreza y el equilibrio, así como con miradores estratégicamente ubicados desde donde se pueden contemplar los paisajes característicos de la región.

A esto se suma una atractiva propuesta gastronómica que resalta los sabores y tradiciones de la cocina santandereana, permitiendo a los visitantes complementar la aventura con una experiencia culinaria auténtica.

Para darle un toque especial y moderno a la experiencia, el lugar también ofrece espacios instagrameables, perfectos para tomarse fotografías memorables mientras se disfruta del entorno natural.

De esta manera, cada imagen se convierte en un recuerdo perfecto de la visita y en una forma de compartir la belleza y la aventura del atractivo y del pueblo de Pinchote.

Actualmente, el parque tiene más de 38 estaciones, por lo que sus visitantes pueden realizar varios recorridos en la misma visita o, por el contrario, quedar con las ganas de volver para conocer cada uno de sus rincones.

En el sector natural conocido como Salto El Mico, por ejemplo, la aventura comienza con una emocionante tirolesa de aproximadamente 180 metros que permite sobrevolar el paisaje y sentir la adrenalina desde las alturas.

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Tras este primer desafío, los visitantes se enfrentan a un recorrido compuesto por puentes y distintos obstáculos suspendidos, diseñados para poner a prueba el equilibrio, la coordinación y la destreza.

Después de esto, hay un descenso en rappel de cerca de 70 metros de altura. Al realizar esta actividad, es posible contemplar el imponente paisaje montañoso que caracteriza a Santander, con sus verdes montañas y formaciones naturales que convierten cada momento en una experiencia inolvidable.