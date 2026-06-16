Paseo terminó en tragedia: menor de 13 años murió en una quebrada en Santander

Lo que era un día de esparcimiento y recreación en Coromoro, Santander, terminó siendo una tragedia, pues un menor de 13 años de edad terminó muerto tras ingresar a la quebrada La Ensalada, sector conocido como Pozo Tres Peñas, en la vereda Anacal Bajo del corregimiento de Cincelada, de donde no volvió a salir.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, todo sucedió a las 2:20 de la tarde del domingo, 14 de junio, cuando en la zona se llevaba a cabo un paseo familiar.

Asimismo, se supo que el menor de edad ingresó al afluente natural cuando habría sido arrastrado o succionado por la fuerte corriente y no pudo salir a la superficie. Tras lo sucedido, los familiares del hoy fallecido avisaron a la Policía Nacional, quienes atendieron el caso mediante la estación de Cincelada.

Cascadas, charcos y quebradas. Imagen de referencia. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Barbosa, Antioquia / API

Sobre las 3:30 de la tarde, las personas que estaban en el sitio lograron recuperar el cuerpo sin vida del menor, que fue encontrado en lo más profundo de la quebrada. Luego del rescate, el cadáver fue trasladado hasta la vía principal, en el kilómetro 2+353 de la carretera Cincelada–Charalá.

Hasta ese sitio llegaron integrantes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) de la Policía Nacional, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver para la respectiva necropsia.

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Las autoridades señalaron que es necesario que los menores de edad que frecuenten este tipo de afluentes vayan acompañados de un adulto responsable con el fin de evitar este tipo de hechos lamentables.

Las personas que se encuentren en riesgo y necesiten ayuda de las autoridades pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional de Colombia, que funciona las 24 horas del día.