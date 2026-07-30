Conmoción en Floridablanca, Santander, por cuerpo hallado en un apartamento; se trataría de alias Gavilán, poderoso exparamilitar. ¿Qué se sabe?

En manos de Medicina Legal está confirmar si el cadáver de una persona hallada en el suelo del apartamento de un reconocido conjunto residencial de Floridablanca, Santander, corresponde a un poderoso exparamilitar del Bloque Central Bolívar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El cuerpo fue llevado el martes 28 de julio, después de que los vecinos avisaran a las autoridades sobre el fuerte olor que provenía del sexto piso de uno de los edificios de Versalles Real.

Aunque no se ha confirmado oficialmente quién es el fallecido, en Floridablanca, un municipio cerca de Bucaramanga, ha crecido el rumor de que se trata de Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de Gavilán. Según el diario regional Vanguardia, tenía una herida de arma blanca en el cuello.

¿Quién es el ‘Chino’ Arias, principal sospechoso del asesinato de la suegra de Pipe Calderón? Fue capturado en Panamá

Gavilán fue guerrillero del desaparecido Ejército Popular de Liberación (EPL) y posteriormente un temido jefe paramilitar.

Precisamente, el 30 de noviembre de 2002, hace 24 años, el diario El Tiempo publicó una noticia sobre su captura.

“El Ejército capturó ayer a Wilfred Martínez Giraldo, Gavilán, presunto jefe paramilitar a quien sindican de haber asesinado, entre otros, al líder sindical de la USO, Rafael Jaimes Torra, así como de amenazas extorsivas e intento de secuestro a comerciantes y contratistas. Gavilán era requerido por la Fiscalía y por él ofrecían 20 millones de pesos de recompensa. En el operativo también fue capturado su compañero Luis Laureano Muñoz Porras”, escribió ese medio.

Las AUC fue uno de los grupos criminales que más asesinatos cometió en Colombia. Foto: AFP

En registros judiciales consultados por SEMANA le aparecen varias condenas; una de las más altas fue a 25 años de cárcel por homicidio y concierto para delinquir, de septiembre de 2005.

Además, otra por haber dado muerte al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Helio Rodríguez Ruiz, baleado el 20 de junio de 2002 cuando iba hacia su trabajo.

Fico Gutiérrez celebra fallo de tutela que frena asamblea de Comfenalco: “la Justicia pone freno a Petro”

También aparece vinculado a procesos por secuestro, desaparición forzada y narcotráfico.

En mayo de 2018, indicó el medio Vanguardia, Gavilán fue detenido presuntamente por estar salpicado en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes junto a otros postulados de Justicia y Paz.