Discusión terminó en brutal ataque a bala y arma blanca en Floridablanca: dos personas murieron y una mujer sufrió heridas

Un brutal ataque armado ocurrió durante esta madrugada en zona boscosa de Floridablanca, municipio del área metropolitana de Bucaramanga, en el departamento de Santander.

Bucaramanga | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Según reportes policiales conocidos por SEMANA, dos hombres fueron asesinados con armas blancas y disparos, mientras que una mujer sufrió heridas en su cuerpo.

Todo comenzó, según lo informado a la Policía, con un encuentro entre un grupo de amigos que se citaron vía telefónica a la 1:15 a.m. para verse en inmediaciones de una quebrada en el asentamiento El Páramo.

En medio del encuentro, se suscitó una discusión que llevó a que uno de los presentes exhibiera un arma de fuego y atacara a tres personas.

El criminal disparó a quemarropa a un joven de 21 años identificado por las autoridades como Juan Andrés López Hernández, quien murió en el lugar de los hechos producto de un disparo en la frente.

Información en manos de las autoridades indican que este era conocido en la zona con el alias de Gafas.

A su lado, cayó uno de sus amigos, quien no ha sido identificado plenamente por las autoridades.

Este sufrió tres disparos: uno en la cara y los otros dos en el tórax.

La mujer que los acompañaba, que dijo ser la pareja sentimental de Gafas, sufrió un disparo en el brazo izquierdo y una herida con arma cortopunzante en una de sus piernas.

A pesar de las lesiones, alcanzó a huir y resguardarse en un parqueadero cercano, donde buscó ayuda de las autoridades.

La mujer fue trasladada en la madrugada a un centro médico para que fuera atendida por las lesiones y se le recibió su testimonio, para avanzar en las indagaciones. Los cadáveres de su pareja y su amigo fueron trasladados a Medicina Legal.