Joven universitaria apareció herida en hotel de Santander y murió en hospital: trabajadores escucharon gritos

Hay consternación en el municipio de Floridablanca, en el departamento de Santander, por la muerte de María Catalina Camacho Saba. La joven de 25 años fue encontrada herida al interior de un hotel y, pese a que la llevaron hasta un centro médico, no resistió.

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Todavía son muchas las preguntas que hay alrededor de este caso, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones, durante la noche del domingo la mujer arribó con un hombre hasta el hotel, que está ubicado en la calle 30 con carrera 24.

Las horas pasaron y los dos estuvieron al interior de una habitación, pero todo cambió hacia las 12:00 de la medianoche. De acuerdo con el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga, a esa hora el sujeto salió del lugar.

Todavía no se sabe qué fue lo que pasó con la joven. Foto: Colprensa

Por lo mismo, se especula con que María Catalina permaneció sola al interior del cuarto durante varias horas, tiempo en el que no se percibió nada extraño.

Ya en horas de la mañana, alrededor de las 7:00 a.m., los trabajadores del lugar al parecer escucharon gritos de la mujer pidiendo ayuda, por lo que de inmediato ingresaron y fue entonces cuando la encontraron herida en una de sus manos.

“Al escucharla, los encargados del hotel llegaron, ingresaron a la habitación y encontraron a esta joven muy mal herida”, explicó el oficial.

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Tras el hallazgo, los trabajadores trasladaron rápidamente a la víctima a la Clínica Foscal, donde de inmediato recibió atención médica. Lamentablemente, la joven no resistió y falleció en el centro médico.

El brigadier general Quintero precisó que ya se realizaron las revisiones a las cámaras de seguridad del sitio, por lo que están a la espera de que Medicina Legal practique el respectivo análisis al cuerpo y determine la causa de muerte.

Por lo mismo, hasta el momento no se ha descartado ninguna hipótesis sobre qué fue lo que pasó al interior de la habitación. Incluso, podría tratarse de un posible suicidio, pero esto no ha sido confirmado.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

María Catalina era una destacada ajedrecista que, además, estudiaba matemáticas, se encontraba cursando el segundo semestre en la Universidad Industrial de Santander.

Por lo pronto, las autoridades ya se encuentran al frente del caso y adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este hecho.